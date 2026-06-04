Zam çözüm değil

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Kıb-Tek tarafından elektrik fiyatlarına yapılan yeni zamma ilişkin yazılı bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, enerji sorununun yeni zamlarla çözülemeyeceği vurgulandı.

KTTO açıklamasında, Kıb-Tek elektrik fiyatlarının yeniden artırıldığı belirtilerek, bu artışın bayram tatili öncesine denk getirilmesinin dikkat çekici olduğu ifade edildi. Yaz aylarının başlamasıyla birlikte elektrik tüketiminin arttığına işaret edilen açıklamada, söz konusu zammın hem işletmeleri hem de hane halkını ciddi şekilde olumsuz etkileyeceği kaydedildi.

Hane halkının artan maliyetler nedeniyle yaşam koşullarının daha da zorlaşacağı belirtilen açıklamada, elektrik üretimi, dağıtımı ve fiyatlandırmasının uzun süredir ülkenin temel sorunlarından biri haline geldiği ifade edildi.

Her yıl en az iki kez yapılan elektrik zamlarının kamuoyunda büyük tepkiyle karşılanmasına rağmen, elektrik sorununa yönelik kalıcı ve ciddi bir çözüm üretilmemesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı. Açıklamada, hane halkının zor günler geçirdiği bir dönemde enerji sorununun görmezden gelinmesinin doğru bir yaklaşım olmadığı ifade edildi.

Güneş enerjisinden yararlanılmalı

Güneş enerjisinden yararlanılarak enerji fiyatlarının düşürülmesinin hedeflenmesi gerektiği belirtilirken, proje süreçlerinde KKTC makamlarının yanı sıra sivil toplum örgütlerinin ve uzmanların da yer almasının önemine dikkat çekildi.

KTTO, bu çerçevede üzerine düşen görevleri yapmaya ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğini bildirdi.

Açıklamada ayrıca, enerji sorununun akaryakıt fiyatlarına bağlı yeni zamlarla çözülemeyeceği ifade edildi.

Enerji sorununun çözülmemesi ve maliyet artışlarının kontrol altına alınmaması halinde KKTC ekonomisinin ilerlemesinin mümkün olmayacağı kaydedildi.

Hükümete çağrıda bulunulan açıklamada, ne yapıldığı ya da ne yapılmasının planlandığının acilen halkla paylaşılması gerektiği belirtilerek, hane halkı ve işletmelerin enerji yatırımlarına yön verecek net bir yol haritasının ortaya konulması istendi.



Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2026, 10:08