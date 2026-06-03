İspanya’ya gidecekti

Ercan Havalimanı'nda başkası adına düzenlenen Romanya pasaportuyla ülkeden çıkış yapmaya çalışan Bangladeş uyruklu A.K. (E-29) yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme; zanlının tutuklu yargılanmasına emir verirken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Zanlının sahte pasaportu Güney Kıbrıs’tan 8 bin 500 Euro’ya temin ettiği, amacının KKTC üzerinden İspanya’ya gitmek olduğu açıklandı.

Polis, zanlının 29 Mayıs 2026 tarihinde saat 23.00 sıralarında Ercan Havalimanı'nda tespit edildiğini anlattı. Polis, A.K.'nin tasarrufunda bulunan ve Ion Dinca adına düzenlenmiş Romanya pasaportunu kullanarak KKTC'den çıkış yapmak amacıyla görevli muhaceret memuruna ibraz ettiğini söyledi.

Polis memuru; "başkasının kimliğine bürünme" suçunu işleyen zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ifade etti.

Polis zanlının suçüstü tutuklandığını, gönüllü ifade verdiğini; pasaportu Güney Kıbrıs’tan 8 bin 500 Euro’ya temin ettiğini itiraf ettiğini açıkladı. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde yapılan muhaceret kontrolünde aynı sahte pasaportla 28 Mayıs tarihinde Beyarmudu Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yaptığının belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlının amacının KKTC üzerinden İspanya’ya gitmek olduğunu kaydetti. Polis; soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, ülkede yasal statüsü olmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlının bir ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.