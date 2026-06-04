Zafer kazanacağız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), kitle toplantılarına Lefkoşa İlçesi’nde başladı.

KTAMS Konferans Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleştirilen toplantıya CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Devrim Barçın, CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, milletvekilleri ve çok sayıda partili katıldı.

Toplantıda hem yerel yönetimlerde hem de merkezi yönetim hazırlıkları ele alınırken, katılımcılar da görüş ve önerileriyle sürece katkı koydu.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, konuşmasında partinin seçim sürecine hazır olduğunu belirterek, halkın değişim talebinin giderek güçlendiğini söyledi. İncirli, yaklaşan seçimlerin önemine dikkat çekerek, “Bu seçimlerin her birinden zaferle çıkacağız” dedi.

Yerel yönetimlerde elde edilen başarıların sürdürüleceğini ifade eden İncirli, ekonomik tabloya da değinerek mevcut yönetimin ciddi bir mali yük bıraktığını savundu. CTP’nin ekonomi ve maliye alanında hazırlıklarını tamamladığını belirten İncirli, mali disiplinin sağlanması, vergi adaleti ve kayıt dışılıkla mücadele gibi başlıklarda somut planlarının bulunduğunu kaydetti.

“İnsanlara güven veren bir hükümet kuracağız” diyen İncirli, şeffaf, hesap verebilir ve denetime açık bir yönetim anlayışı hedeflediklerini vurguladı. Yolsuzluk ve usulsüzlükle mücadelede kararlı olduklarını da ifade etti.

Binlerce gencimizin elini tek tek tutmayı hedef koyduk

CTP Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Devrim Barçın ise partinin gücünün halkla kurduğu bağdan geldiğini söyledi. Yaklaşan seçimlere dikkat çeken Barçın, “Bu ülkenin artık kaybedecek tek bir günü bile kalmadı” ifadelerini kullandı.

Gençlere yönelik politikalara özel önem verdiklerini belirten Barçın, “Binlerce gencimizin elini tek tek tutmayı hedef koyduk” dedi. Gençlerin karar süreçlerine dahil edilmesinin öncelikleri arasında olduğunu vurgulayan Barçın, CTP’nin halk odaklı ve sosyal belediyecilik anlayışını sürdürdüğünü söyledi.

