Ekipler çıkardı

Bahçeli–Esentepe istikameti üzerinde seyir halinde olan çimento yüklü TIR, yol kenarına park ettiği sırada zeminin çökmesi sonucu mahsur kaldı. Olay, saat 11.00 sıralarında sürücünün aracı yol kenarı-na güvenli bir şekilde park etmek istediği esnada meydana geldi. Zeminin çökmesi sonucu TIR’ın ön ve arka tekerlekleri çöküntüye gömüldü.

Olay yerine kısa sürede polis ve trafik ekipleri sevk edildi. Ekipler, TIR’ın çevresinde güvenlik önlemleri aldıktan sonra vinç ve çekici desteği ile çukurdan çıkardı.

Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2026, 09:53