Nereden geldiği bilinmiyor

Lefkoşa’da insanlardan para isteyerek dilencilik yapan 52 yaşındaki B.A. şikayet üzerine tutuklandı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının ne zaman ve hangi nedenle ülkeye geldiğine dair araştırma yapılacağı belirtildi.

Polis, zanlının 21 Ocak saat 13.30 sıralarında Lefkoşa’nın Yenişehir bölgesinde, insanlardan para ta-lep ederek dilendiğini, bu sırada görevli ekipler tarafından suçüstü hali gereği tespit edilerek tutuklan-dığını mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının tutuklanmasının ardından soruşturmanın başlatıldığını, ülkeye hangi tarihte ve ne amaçla geldiğinin henüz netlik kazanmadığını söyledi.

Polis, bu hususların aydınlatılabilmesi amacıyla zanlıdan ifade alınacağını, çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin temin edilerek inceleneceğini ve ülkedeki yasal statüsüne ilişkin araştırma yapılacağını kaydetti.

Polis, soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu, alınması gereken ifadeler ve incelenme-si gereken kamera görüntüleri bulunduğunu belirterek, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kal-masını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

