Ekipler görev başında 

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk sahaları içinde eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi..

Trafik denetimlerinde toplam 4 bin 515 sürücü kontrol edildi; suç işlediği belirlenen 898 kişiye ceza yazıldı. Asayiş kontrollerinde ise ülkede kaçak yaşam süren 5 kişi tespit edilirken, hakkında ihraç emri olduğu için aranan 2 şahıs da yakalandı.

Aranan şahıs kontrollerde bulundu

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, marketler, kahvehaneler ve gece kulüpleri kontrol edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından aleyhinde tanzim edilen ihraç emri gereğince aranmakta olan bir kişi tespit edilerek tutuklandı.

Ayrıca iki kişi ülkede herhangi bir yasal statüsü bulunmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettikleri tespit edilerek tutuklandı.

Gazimağusa’da 5 araç trafikten men edildi

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam bin 740 araç sürücüsü kontrol edildi.

Kontrollerde 25’i yasal hız sınırının üzerinde, 2’si alkollü içki tesiri altında, 2’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak üzere olmak üzere, toplam 159 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Ayrıca 5 araç da trafikten men edildi.

Girne’de de kaçaklar yakalandı

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; halkın yoğun olarak bulunduğu yerler, eğlence mekanları, kahvehaneler ve pansiyonlar kontrol edildi. Ülkede herhangi bir yasal statüsü bulunmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam bin 450 araç sürücüsü kontrol edildi. Kontrollerde 8’i alkollü içki tesiri altında, 78’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak olmak üzere, toplam 296 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 12 araç da trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta 4 tutuklu

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bahis evleri, kahvehaneler, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi.

Ülkede herhangi bir yasal statüsü bulunmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 3 kişi ve İçişleri Bakanlığı tarafından aleyhinde tanzim edilen ihraç emri gereğince aranmakta olan bir kişi tespit edilerek tutuklandı.

Alkollü içki satış ruhsatı olmadığı halde, alkollü içki satışı yaptığı tespit edilen bir kafe işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam bin 325 araç sürücüsü kontrol edildi.

Kontrollerde 44’ü yasal hız sınırının üzerinde, 2’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak olmak üzere, toplam 443 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 4 araç trafikten men edildi.