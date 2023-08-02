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Saatler sonra fark edildi

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İskele’de kontrol amaçlı 3 metre derinliğindeki havuz atık koridoruna giren İranlı 2 personel, içeride biriken gazdan dolayı yaşamını yitirdi

Saatler sonra fark edildi
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Hüseyin ÇİÇEK
İskele’de, yabancıların yoğun olarak yaşadığı Ceasar Resort isimli sitede dün acı bir olay yaşandı. Sitenin, atık sularının biriktiği 3 metrelik havuz koridoruna kontrol için inen İran uyruklu Mohannad Şhayeste ile Mohammad Aghjeloo, içeride biriken gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdi.  İki İranlının cansız bedeni saatler sonra fark edildi
Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgiye göre; dün saat 08.30’da havuza rutin çalışma için inen ve uzun süre haber alınamayan İranlı 2 personelin cansız bedenleri öğleden sonra 15.50’de bulundu. Olay yerine giden sağlık ekibi İran uyruklu 2 personelin yaşamını yitirdiğini belirlerken, polis bölgeyi kordon altına alarak uzun süre inceleme yaptı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre ise mesele ile bağlantılı olarak H.O.Y. (E-45) ve R.D. (E-43) tutuklandı. Tutuklanan iki zanlının bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor. 

Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2023, 10:05
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