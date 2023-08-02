Suna ERDEN

Lefkoşa’da otostop çeken 22 yaşındaki üniversite öğrencisi kızı aracına alan Pakistanlı Üzair Ali cinsel taciz suçlamasıyla tutuklandı. Zanlının genç kıza, “Seks seviyor musun, seks istiyor musun? dedikten sonra bacaklarını okşadığı iddia edildi.

Şikayet üzerine tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada iddialar aktarılırken, zanlı hakkında 3 gün tutuklama talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, olayın 30 Temmuz 2023 tarihinde saat 22.30 sıralarında meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının Abdi İpekçi Caddesi’nde otostop çeken Z.K.’yi (K-22) aracına aldıktan sonra

“Seks seviyor musun, seks istiyor musun?" diyerek, cinsel tacizde bulunduğunu belirtti. Polis, zanlının akabinde genç kızın, her iki bacağını okşamak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu aktardı.

Polis memuru, zanlının şikayet üzerine aynı tarihte tespit edilerek tutuklandığını ve mesele ile ilgili olarak tercüman aracılığı ile bir takım beyanlarda bulunduğunu ve suçlamaları kabul ettiğini söyledi.

Polis, şikayetçi ve zanlının araç içerisinde yolculuk ettikleri güzergahlarda kamera kayıtlarının incelenmesi gerektiğini, alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek, 3 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.