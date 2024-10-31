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Ekipler göz açtırmıyor

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik şubesi,  her gece denetim yapıyor

Ekipler göz açtırmıyor
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Ömer KADİROĞLU
Girne Polis Müdürlüğüne bağlı trafik şubesi ekipleri her gece denetim yapıyor. Ekipler tarafından önceki gün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 301 araç sürücüsü kontrol edildi. Gece başlayıp, sabaha kadar süren denetimler sonucu 12 sürücü sürat, 7 sürücü alkollü araç kullanmak, 5 sürücü trafik ışıklarına riayet etmemek suçundan rapor edildi. Öte yandan 4 Sürücü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, bir sürücü A işletme izni kurallarına riayet etmemek ve 34’si diğer suçlardan olmak üzere toplam 63 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Alkollü araç kullanma suçundan ise 7 araç trafikten men edildi.
 

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YORUMLAR
Vatandaş
Vatandaş - 5 saat Önce

Teşekkürler polis arkadaşlar,Allah yardımcınız olsun..Şu UBP illeti memleketi eşkiyalarla doldurdu Allah belalarını versin..

RONALDİNYO
RONALDİNYO - 2 saat Önce

BU KADAR DENETİME RAĞMEN SAYILARI AZALMIYOR NE KADAR MAGANDA VARMIŞ.ZATEN DIŞARDAN GELENLERİN ÇOĞU MAGANDA

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Davetsiz misafir
Davetsiz misafir
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