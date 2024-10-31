Ekipler göz açtırmıyor

Ömer KADİROĞLU

Girne Polis Müdürlüğüne bağlı trafik şubesi ekipleri her gece denetim yapıyor. Ekipler tarafından önceki gün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 301 araç sürücüsü kontrol edildi. Gece başlayıp, sabaha kadar süren denetimler sonucu 12 sürücü sürat, 7 sürücü alkollü araç kullanmak, 5 sürücü trafik ışıklarına riayet etmemek suçundan rapor edildi. Öte yandan 4 Sürücü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, bir sürücü A işletme izni kurallarına riayet etmemek ve 34’si diğer suçlardan olmak üzere toplam 63 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Alkollü araç kullanma suçundan ise 7 araç trafikten men edildi.

