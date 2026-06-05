Ekipler sahaya indi

Polis Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “turizm polisi” uygulaması, turizm sezonunun başlamasıyla birlikte İskele Makenzi Plajı, Lefkoşa Surlariçi ve Girne Antik Liman bölgelerinde sahaya indi.

Polisten yapılan açıklamaya göre; güvenli turizm anlayışının güçlendirilmesi amacıyla oluşturulan turizm polisi ekipleri, özellikle yabancı ziyaretçilerin yoğun bulunduğu bölgelerde görev yapacak. Ekipler, yaya ve bisikletli devriyeler halinde sahada bulunarak hem güvenlik hem de yönlendirme hizmeti sunacak.

Görev yapacak personelin yabancı dil ve ilk yardım eğitimi aldığı, bu sayede turistlerle daha etkin iletişim kurulmasının ve olası acil durumlara hızlı müdahale edilmesinin hedeflendiği belirtildi. Ekiplerin, bölgelerde asayişin korunması, olası olaylara anında müdahale edilmesi ve turistlerin ihtiyaç duyduğu durumlarda rehberlik desteği sağlaması amaçlanıyor.

Turizm polislerinin ayrıca kayıp eşya, yönlendirme talepleri, sağlık sorunları ve benzeri acil durumlarda da aktif rol üstleneceği ifade edildi. Uygulama kapsamında ekiplerin belirlenen noktalarda sabit görev yapmasının yanı sıra sürekli devriye halinde olacağı kaydedildi.

Yetkililer, uygulamanın ilerleyen dönemde Gazimağusa bölgesine de genişletilerek daha kapsamlı hale getirilmesinin planlandığını bildirdi. Projenin, ülkenin “güvenli turizm” vizyonuna katkı sağlaması ve turist memnuniyetini artırması hedefleniyor.