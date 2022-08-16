‘Acil komiteden geçmeli’

Ömer KADİROĞLU

Belediyeler Yasası’nda değişiklikle ilgili çalışmalar başladı. Belediyelerin; görev, yetki ve sorumluluklarını, gelirini- giderini düzenleyen yasayla ilgili çalışmalar dün itibariyle ele alınırken,

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) ve Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-iş), 51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nda yapılmasını talep ettikleri reformla ilgili, komite toplantısı öncesi Meclis önünde basın açıklaması yaptı. BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, “Tüm tarafların uzlaşısıyla bu yasanın ivedi bir şekilde komiteden geçmesi ve genel kurula gönderilip, yasalaşmasını talep eden Yalınkaya, “Reform dediğimiz her şey bu yasa içerisinde düzenlenmelidir” dedi.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, sendika yetkilileri açıklama yaptığı sırada Meclis önüne gelerek, “İçişleri Bakanı olarak tüm beyanatlarımda esas reformun Belediyeler Yasası olduğunu ifade etmiştim. 51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nın en kısa sürede geçmesi için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Öztürkler: Çeyrek asırlık sıkıntı

“Ne üzücüdür ki çeyrek asırdır devam eden bir sıkıntı var” diyen Öztürkler, bunun Belediyeler Yasası’nın bir türlü istenilen noktaya getirilememesi olduğuna dikkat çekti. Bakan Öztürkler, belediyelerin düştüğü sıkıntıların temelinde kendi zafiyetleri değil, 51/95 sayılı yasanın yürürlüğe girmemesi olduğunu kaydetti.

Geçen hafta belediyelerin birleştirilmesi ile ilgili yasada komitenin belli bir noktaya geldiğini, Genel Kurul’da görüşmelerin devam edeceğini dile getiren Öztürkler, “İçişleri Bakanı olarak tüm beyanatlarımda esas reformun 51/95 sayılı Belediyeler Yasası olduğunu ifade etmiştim” diye konuştu.

Söz konusu yasanın birçok güncellemesinin çeyrek asırdır yapılmadığını ifade eden Öztürkler, “Ne belediyelerin gelirlerini artırabildik, ne mali bir disiplin getirebildik” dedi. Belediyelerin kendi öz kaynaklarıyla bağlı bulundukları halka daha iyi hizmet götürebilmesi için önlerini açacak düzenlemelerin de yapılamadığını kaydeden Öztürkler, sendika yetkilileriyle birlikte çalışmaların çoğuna katılarak, 51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nın en kısa sürede geçmesi için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

“51/95 sayılı yasa geçmezse ve sadece birleştirmeyle kalırsak zaten bu eksik noktada kalır ve reform da yapılmamış olur” diyen İçişleri Bakanı Öztürkler, bu noktada sendika yetkilileriyle aynı noktada olduklarını ifade etti.

51/95 sayılı yasanın görüşmesine bugün başlanmasının planlandığını ancak komitenin çalışmasının uzun sürdüğüne işaret eden Öztürkler, daha önceki görüşlerin tasnif edildiğini ve tasnifin gözden geçirilmesinin ardından yol haritasının çizileceğini belirtti. Yasanın çeyrek asırdır görüşüldüğünü artık yasallaşmasının zamanı geldiğini vurgulayan Bakan Öztürkler, ekibiyle birlikte ellerinden gelen tüm katkıyı koyacaklarını söyledi.

Bakan Öztürkler, bir soru üzerine, ülkeyi kaosa sokmayacaklarını ve birlikte çalışacaklarını belirterek, 51/95 sayılı yasayı en iyi şekle getirmek için çalışma çağrısı yaptı.

Bir başka soru üzerine, “Sendikaların veya bizlerin mutluluğu değil önemli olan, önemli olan yasaları hayata geçirmektir, toplumun önünü açabilmektir” diyen Ziya Öztürkler, sendika yetkililerinin birlikte çalışmak için kendilerini zorladığını ifade ederek, çalışmalara başlayacaklarını belirtti.

Belediye emekçilerinin haklarına halel gelmeyecek

İçişleri Bakanı Öztürkler belediye emekçilerinin haklarına halel gelmeyeceğini vurgulayarak, Toplu İş Sözleşmeleriyle ilgili de farklı düşünmediklerini söyledi. “Herkesin içi rahat olsun” diyen Öztürkler, sendika yetkililerinden, toplantılara katıldıklarında, kimlerin yapıcı davrandığını, 51/95 sayılı yasanın geçmesi için kimlerin çalıştığını da kamuoyu ile paylaşmalarını istedi.

Yalınkaya: Kaos yaratacak

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, belediyelerin birleştirilmesiyle ilgili yasa tasarısının komitede oy çokluğuyla geçtiğini hatırlatarak, tasarının ülkede çok kısa zamanda kaos yaratacağını savundu.

27 yıl önce yapılan 51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nın komite gündemine alındığını ifade eden Yalınkaya, belediyelerin, görev, yetki ve sorumluluklarını, gelirini, giderini her şeyini belirleyen yasanın bu yasa olduğunu söyledi.

Tüm tarafların uzlaşısıyla bu yasanın ivedi bir şekilde komiteden geçmesi ve genel kurula gönderilip, yasalaşmasını talep eden Yalınkaya, “Reform dediğimiz her şey bu yasa içerisinde düzenlenmelidir” dedi.

Reform isteniyorsa bunun tarihi bir fırsat olduğunu ifade eden Yalınkaya, hükümet, muhalefet, sendikalar, sivil toplum ve halkın hep birlikte hareket edilerek, belediyelerin önünün açılabileceğini kaydetti.

Aşam: Sayıyı kendileri dahi bilmiyorlar

Dev-İş Başkanı Koral Aşam da konuşmasında, hükümetin sadece sayılar üzerinden reform dizayn etmeye çalıştığını savunarak, “yasa tasarısının inatlarının karşılığı olarak komiteden geçirildiğini” kaydetti.

Belediyelerin reforma ve düzenlemeye ihtiyacı olduğunu ifade eden Aşam, bunun sadece sayıya indirgenmesi durumunda hiçbir şeyin düzeltilemeyeceğini aksine var olan kaosun ve çıkmazların daha da derinleşeceğini belirtti.

“Sayıları belirlediler ama neyi çözdüklerini kendileri dahi bilmiyorlar” diyen Koral Aşam, çok büyük sıkıntılar olduğunu ileri sürdü.

Belediyelerin, ekonomik, yönetsel, personel anlamında sıkıntıları olduğunu ifade eden Aşam, sürdürebilirlik anlamında bunların düzenlenmesi gerektiğini ancak bilimsel kriterler ve verilerin dikkate alınması gerektiğini kaydetti.