Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci safhasının 48. yılında yayımladığı mesajda, Türkiye’nin müdahalesini "yasa dışı işgal" olarak tanımlayan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’a yanıt verdi.

Twitter'dan “Türkiye'nin Kıbrıs müdahalesine ilişkin gerçekler" başlığı altında paylaşım yapan

Bakanlık, Türkiye'nin müdahalesinin Londra ve Zürih anlaşmalarına dayandığına dikkat çekti ve "yasal ve meşru" olduğunun altı çizdi.

Harekat sayesinde Kıbrıs'ta barış ve istikrar sağlanarak Kıbrıslı Rumların da hayatının kurtarıldığı ifade edildi.

Paylaşımda, Kıbrıslı Rumların 1960 Anayasası'nı ihlal ettikleri ve 1963'te de Ada'daki ortaklığı yıktıkları kaydedildi.

1974'ün Temmuz ayında Kıbrıs'ta gerçekleşen Yunan darbesinin ardından Türkiye'nin, "Kıbrıslı Türklere karşı akan kanı ve şiddeti durdurmak amacıyla müdahale etmek zorunda kaldığı" vurgulandı.

Müdahaleyle birlikte Kıbrıs'taki Yunan askeri cuntasının sonunun geldiği ifade edilen paylaşımda, Yunanistan ve Kıbrıslı Rumların "Ada'da kalıcı bir çözüm için gerekli iradeyi hiçbir zaman göstermedikleri, Kıbrıslı Rumların 2004'te Annan Planı'nı reddettikleri ve 2017'de de Crans-Montana'da masadan kalktıkları" anımsatıldı.

Paylaşımda, "Ada'da hakkaniyetli, adil ve uygulanabilir bir çözüm için Kıbrıslı Türklerin doğal hakları, egemen eşitliği ve eşit statüsü yeniden teyit edilmelidir." ifadesine yer verildi.

Türkiye adadaki huzuru sağladı

KKTC Dışişleri Bakanlığı da bugün adadaki huzur ve sükunet ortamının Türkiye’nin gerçekleştirdiği meşru harekatla sağlandığına işaret ederek, iyi komşuluk içerisinde yaşayacak iki egemen eşit devletin kabulünün en gerçekçi çözüm modeli olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Barış Harekatı’nın, adanın Yunanistan’a bağlanmasını önlediği gibi, hem Türklerin hem Rumların can güvenliğini sağlamış meşru bir harekat olduğunu kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Barış Harekatı’nın ikinci aşamasının yıl dönümü vesilesiyle Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın yaptığı açıklamalar değerlendirilerek, Dendias’ın, bu açıklamayla Rum-Yunan ikilisinin tarihte bıraktıkları kara lekeyi unutturmaya, tarihi ve yasal gerçekleri çaptırmaya çalıştıklarına dikkat çekildi.

Dendias ne demişti

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, önceki gün kişisel Twitter hesabından yayımladığı mesajlarda, Türkiye'nin müdahalesini "yasa dışı işgal" olarak tanımlamıştı.

