Coronavirüs’e meydan okuyoruz

Ömer KADİROĞLU

Küresel bir salgın haline gelen ve KKTC’de de etkili olan Coronavirüs salgını vatandaşları pek de tedirgin etmiyor. Vatandaşlar, kısmi sokağa çıkma yasağına rağmen, vatandaşlar en ufak bir ihtiyaç için dahi marketlere gidip vakit geçiriyor. Kimisi market alışverişi için kimisi de iş için evden çıktığını söylerken, kimisi de ‘kaderde ne varsa o olur’ mantığı ile hareket ediyor.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar devletin aldığı önlemleri ise yeterli buluyor.

Vatandaşlar ne dedi…?

Şener Özdemirağ

“Alışveriş yapmak için mecburen dışarıya çıkıyoruz. Mecbur kalmadıkça sokağa çıkılmaması çağrısında bulunuyorlar. Biz de çıktığımız zaman hem kalabalıktan uzak durmaya hem de hijyen kurallarına uymaya çalışıyoruz. Kendimce aldığım tedbirler var. Bu tedbirler çerçevesinde dışarıya çıktığım zaman güvende hissediyorum. Devletin almış olduğu tedbirleri de yeterli buluyorum. İş yerlerinin kapatılması, kapatmayanlara ceza uygulanması, karantina merkezleri, bilgilendirmeler ve kurallar yerinde ve yeterlidir diye düşünüyorum.”

Kamil Birkaya

“Dışarıya çıktığım zaman kendimi güvende hissediyorum. Zaten market ihtiyaçlarımı karşılamak için mecburen çıkıyorum. Dışarıya çıktığım zaman insanlarla temas etmemeye ve fazla yakın mesafede olmamaya çalışıyorum. Ellerin sürekli dezenfekte edilmesi gerektiğini söylüyorlar ancak kaderde varsa ölmek neye yarar üzülmek. Yetkililer zamanında bu konuda yeterli önlemleri almadığı için bu hastalık ülkemize geldi ve insanlarda ciddi bir panik yaşandı. Alınan tedbirlerden çok da memnun değilim. Bankaya gidiyoruz, saatlerce kalabalıkla birlikte bekliyoruz. Bunun neresinde önlem var. Daha ciddi tedbirler alınmalıdır.”

Sibel Şafak

“Dışarıya çıktığım zaman kendimi güvende hissetmem mümkün değil. Nerede ne ile karşılaşacağım hiç belli değil. Ben iş için dışarıya çıkmak zorundayım. Kendimce önlemlerimi alıyorum. Eldiven, maske ve anti-bakteriyel jellerle korunmaya çalışıyorum.

İnanıyorum ki bunu da kısa sürede atlatacağız. Devlet de birtakım önlemler aldı. Marketler, kasaplar ve eczaneler dışında açık yerin olmaması önemli bir tedbirdir. Açık olan yerlerin de kontrollü olması kayda değer bir uygulamadır. OHAL ilan edilmesi durumunda insanlar çok sıkıya gireceğinden böylesi kısıtlamalarla bu işlerin yürütülmesi doğru bir karadır. Devlet söyleyeceğini söyledi artık halk da gerekeni yaparak kendini korumalıdır.”

Haydar Gökkaya

“Mecbur kalınmadıkça dışarıya çıkılmaması yönünde çağrılar yapılıyor ancak market alışverişlerini yapabilmek adına çıkmak zorunda kalıyorum. Kendimce almış olduğum tedbirler vardır. İnsanlara fazla yaklaşmıyorum, ellerimi sürekli dezenfekte ediyorum ve kalabalıktan uzak duruyorum. Bu şekilde sokağa çıktığım zaman kendimi güvende hissediyorum. Devlet de birtakım önlemler aldı ve bu alınan önlemleri yetersiz buluyorum. Yaşanan bu olay bize gösterdi ki devletin hiçbir kurumu hiçbir acil duruma hazır değildir.”

İbrahim Işık

“Sokağa mecbur kalınmadıkça çıkılmaması yönünde çağrılar yapılıyor ancak mecburen çıkıyoruz. Kendimce aldığım birtakım önlemler var. Dışarıda insanlarla fazla yakın temas kurmuyorum, kalabalıktan uzak duruyorum ve evime gittiğim zaman da dışarıda giydiğim kıyafetlerimi değiştirip ellerimi yüzümü yıkayıp kendimi dezenfekte ederek ailemin yanına geçiyorum. Bu konuda devletin almış olduğu önlemleri yeterli buluyorum. Bu virüsle mücadele kapsamında devlet yapılması gerekenleri yapıyor. Vatandaş olarak bizler de üzerimize düşeni yaparsak kolayca bu virüsten korunabiliriz.”

İsmail Yalçınkaya

“Mecbur kaldığım için dışarıya çıkıyorum. Kendimce almış olduğum tedbirler var. Maskemi takıyorum, eldivenlerimi takıyorum ve sık sık ellerimi dezenfekte ederek virüsten korunmaya çalışıyorum. Devlet de bu bağlamda bir takım önlemler aldı ve ben şahsen yeterli buluyorum. Kurallara uyulduğu taktirde bu zor süreç minimum zararla atlatılabilir.”

Ahmet Ziya Hüseyin

“Dışarıya üç gün sonra alışveriş yapabilmek adına çıktım. Bir güvenlik önlemi almadan çıktım. İçimde hiçbir korku yok. Devletimiz birtakım önlemler aldı. Ben yeterli buluyorum. Televizyonlarda yüzlerce binlerce insanın bu virüs nedeniyle öldüğünü duysam da alnımızda yazılıysa ne kadar da korunsak fayda etmeyecektir.”