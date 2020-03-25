Corona değil ayrılık krizi

Suna ERDEN

Kendisini terk eden eski sevgilisine şantaj yaptığı iddia edilen Halil İbrahim Ertenllice şikayet üzerine tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. İlişkilileri olduğu dönemde eski kız arkadaşına ait elde ettiği cinsel içerikli görüntüleri internette yaymakla tehdit eden zanlının barışmak için bu yolu denediği belirtildi.

Eski sevgilisine, “Eğer benimle barışmazsan elimde olan videolarını yayacağım" diyerek tehdit eden zanlı teminat duruşmasına çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, zanlının 23 Mart 2020 tarihinde eski kız arkadaşı olan G.G.’yi arayarak, daha önceden çekilmiş olan cinsel içerikli videolarını ele geçirdiğini söyleyip, "Eğer benimle barışmazsan elimde olan videolarını yayacağım" diyerek tehdit ettiğini söyledi. Şikayet üzerine zanlının aynı gün tutuklandığını kaydeden polis, gönüllü ifade verdiğini belirtti.

Soruşturma tamamlandı

Polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, KKTC’de çalışma izni ile bulunan zanlının teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, bir kefilin 10 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve ikamet ettiği adresten izinsiz ayrılmaması şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.