Suçuna suç eklendi

Suna ERDEN

Sokağa çıkma yasağına rağmen Girne’de arabasıyla turlayan Filistin uyruklu öğrenci Noureddın Wael Sharer Almoni’nin (19) hem üzerinde hem aracında hem de evinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlıyı şüpheli hareketlerinin ele verdiği belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, 23 Mart 2020 tarihinde saat 20.40 sıralarında sokağa çıkma yasağı olduğu halde Girne’de aracıyla gezen zanlı Noureddın Wael Sharer Almoni’nin durdurularak kimlik kontrolü yapıldığını söyledi. Polis, zanlının şüpheli hareketler sergilemesi nedeni ile üzerinde arama yapıldığını belirtti.

Polis memuru, yapılan aramada zanlının pantolonunun sol cebinde uyuşturucu ezme aleti ile yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri bulunduğunu ifade etti. Polis, araçta yapılan aramada ise sigara paketi içinde hintkeneviri olan elle sarılı sigara, aracın paspasının üzerinde yine elle sarılı içinde uyuşturucu olan ucu yanık sigara bulunarak emare alındığını belirtti.

İkametgahında arama yapıldı

Polis, zanlının Girne’deki ikametgahında mahkeme emriyle yapılan aramada da salon kısmında tepsinin içinde yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının uyuşturucuyu kimden aldığının araştırıldığını belirterek, 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.