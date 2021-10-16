Ekonomiye güç verir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya İş İnsanları Derneği yetkililerini kabul etti.

Verilen bilgiye göre, kabulde konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, anavatan Türkiye’yle birlikte, ortak bir muzaffer geçmişin paylaşıldığını ifade ederek, Türkiye’den gelen sivil toplum örgütleriyle memleket meselelerini değerlendirmenin bir ayrıcalık olduğunu belirtti.

Antalya İş İnsanları Derneği yetkililerini Cumhurbaşkanlığı’nda kabul etmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, geçtiğimiz aylarda Antalya bölgesini de etkisi altına alan yangın felaketinde yangından etkilenen Türkiyeli kardeşlerimize bir kere daha geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Tatar, bölgede yaraların ivedilikle sarılacağına inanç belirtti.

Antalya’yla karşılıklı turizm faaliyetlerinin artması temennisini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Antalya’dan KKTC’ye karşılıklı turist akışının gerçekleşmesinin önemli bir turizm potansiyeli olacağını kaydetti.

KKTC’ye uygulanan haksız izolasyonlara rağmen turist sayısında önemli bir artış olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC turizminin bugün 30 bin yatağa sahip olduğunu, özellikle Maraş açılımıyla birlikte özelde Gazimağusa’nın genelde KKTC turizminin önemli ilerlemeler sağlayacağını söyledi.

“KKTC’nin statüsü yükseldi”

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin Mavi Vatan içerisinde stratejik öneme sahip bir devlet olduğunu, tarihsel süreç içerisinde Türkiye ve KKTC arasındaki bağın çok daha güçlü bir hal aldığını söyledi.

Halkın desteğiyle Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin ardından KKTC ve Türkiye arasındaki ilişkilerin çok daha güçlendiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin garantörlüğünden asla vazgeçilemeyeceğini, olası bir antlaşmanın ancak egemen eşit iki devletin iş birliğine dayalı olabileceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, tek egemenliğin söz konusu olduğu federasyon modeliyle hedeflenenin Kıbrıslı Türkleri bir Rum devleti içerisinde asimile ederek Türkiye’yi Kıbrıs’tan koparmak olduğunu belirtti.



Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler nedeniyle KKTC’nin statüsünün daha da yükseldiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz’deki hak ve çıkarlarından asla vazgeçmeyeceklerini kaydetti.

Sakarya’dan da misafirleri vardı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sakarya Düşünce ve Dayanışma Platformu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, KKTC’nin Türkiye Cumhuriyeti ile münasebetinin çok değerli olduğunu ifade ederek, birlikte milli davanın sürdürüldüğünü dile getirdi.

Kıbrıs’ta 1571’den beri verilen bir mücadelenin olduğunu, yıllar sonra 1878’de Osmanlı’nın adadan ayrılmasıyla İngiliz döneminde de mücadeleye devam edildiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, daha sonra da Rum-Yunan ikilisinin buradaki Türkleri yok etme mücadelesinin devam ettiğini ve adayı Yunanistan’a bağlama hayallerinin Türkiye’nin adaya gelmesiyle son bulduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin ayrı bir devlet olarak yaşayacağını, Türklerin de en az Rumlar kadar egemen olacağını, Türkiye ile de münasebetlerini sürdürmeye devam edeceklerini dile getirdi. Tatar, Rumların bunu istemediğini dile getirdi.

Anavatan’ın desteğinin Kıbrıs Türk halkı için her zaman çok önemli olduğunu ifade eden Tatar, Sakarya Düşünce ve Dayanışma Platformu üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Tatar Ankara’ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir dizi temaslarda bulunmak üzere bugün Ankara’ya gidiyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar, bu sabah 08.00’de Ercan Havalimanı’ndan Ankara’ya hareket edecek.