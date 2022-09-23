Pişman oldu

Lefkoşa'da faaliyet gösteren Sevinch Aras Halı Yıkama isimli iş yerinde çalıştığı dönemde yapılan işler karşılığı müşterilerden tahsil etmiş olduğu 2 bin 850 TL’yi şirkete iade etmeyip çaldığı tespit edilen Doğu Taşdemir hakkındaki yargı süreci tamamlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık 6 ay hapse mahkum edildi.

Kararda öncelikle olgular aktarıldı. Sanığın 11 Mayıs 2022 tarihinde çalışmakta olduğu Sevinch Aras Halı Yıkama şirketine ait müşterilerden toplamış olduğu 2 bin 850 TL parayı çaldığı belirtildi.

Sanığın 12 Mayıs 2022 tarihinde Gazimağusa Limanı’ndan çıkış yapmak üzereyken tespit edilerek, tutuklandığı ifade edildi. Sanığın üzerinde yapılan aramada şirkete ait 2 bin 850 TL paranın bulunarak emare alındığı belirtildi. Kararı okuyan Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın sanığın işlediği “Müstahdem Tarafından Sirkat” suçunun ciddiyetine vurgu yapıp, bu suçun 7 yıla kadar hapis cezası öngördüğüne değindi.

Barkın, hırsızlık suçlarının artış gösterdiğini, kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti.

Yargıç Barkın, sanığa oy birliği ile 6 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.