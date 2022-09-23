Dualarımız Arda için

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de Sınırüstü köyü girişinde dün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 12 yaşındaki Arda Okur ağır yaralandı. Kaza, 19 yaşındaki Eren Okur’un, kardeşi Arda’yı okuldan alıp Boğaziçi’nde bulunan evlerine götürdüğü sırada meydana geldi. Eren Okur’un direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan araç, dönerek savruldu ve kavşaktan anayola çıkmak için bekleyen kamyon aracın arka kısmı ile çarptı. Arka koltukta outran Arda, ağır yaralanarak önce Gazimağusa Devlet Hastanesi, ardından Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yoldan çıktı, kamyona çarptı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, İskele-Lefkoşa anayolunda faaliyet gösteren Tatlı Market önlerinde Eren Okur , yönetimindeki FU 355 plakalı araçla Ercan istikametine doğru seyrederken, dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti ve o esnada Sınırüstü kavşağında anayola çıkmak için bekleyen Zeynel Abidin Yılmaz (E-46) yönetimindeki GY 176 plakalı kamyon araca çarptı. Kaza sonucu yaralanan FU 355 plakalı araç sürücüsü Eren Okur ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Arda Okur kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından, Eren Okur “sağ kolunda kırık” teşhisiyle müşahede altına alındı. Arda Okur ise yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Arda Okur’un tedavisinin yoğun bakım servisinde sürdüğü ve durumunun kritik olduğu açıklandı.