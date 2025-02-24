İçler acısı bir durum

Abdullah SUİÇMEZ

Girne’de sıradağların yükseklerinde konumlanmış olan St. Hilarion Kalesi tarihi öneme sahip olsa da tamamen kaderine terk edildi.

Akdeniz ve Kuzey Kıbrıs manzarasını tepeden seyretmek isteyenlerin uğrak yeri olan St. Hilarion Kalesi’ndeki sistemler çalışmıyor; çevresi temizlenmiyor, bakımı yapılmıyor.

Müzedeki bazı eserler bakımsızlıktan deforme olurken, St. Hilarion Kalesi’nin içler acısı halini görüntüleyen Diyalog, neredeyse terk edilmiş bir yapıyla karşılaştı.

Müzedeki eserlerin üzerini toz kapladığı, kapı kollarının paslandığı, kaleye giriş turnikesinin çalışmadığı gözlemlenirken, müze görevlisi Özlem Hoca, “6 yıl önce burası ülkenin en güzel ve en çok rağbet gören yeriydi” dedi.

Kalenin yaz ve kış dönemlerinde farklı saatlerde ziyaretçi ağırladığını ifade eden Hoca, şunları söyledi:

“Kış döneminde günler kısa olduğu için sabah kale 09.00’da ziyarete açılıyor, son giriş 14.45, kapanış ise 16.00 sıralarında oluyor. Yaz aylarında ise 09.00’da açılıyor, son giriş 16.00, kapanış ise 17.00’de oluyor. Kaleye girilince bir buçuk saat gezme fırsatı veriyor.”

Kalenin uzun yıllar Girne’nin en bakımlı ve en çok turist çeken kalesi olduğunu ifade eden Hoca açıklamalarına şöyle devam etti:

Kameralar, anons sitemi ve turnike çalışmıyor

Bu kale çok güzel bir kaledir. Eskiden müzeleri bakımlı, turistlerin memnuniyetini dile getirdiği bir kaleydi. Çok fazla ziyaretçi geliyordu. Ancak on 6 yıldır kaderine terk edildi.

Sık sık elektriksiz kalıyoruz, dağ olduğu için onarım birkaç gün sürüyor. Yıllardır anons sistemimiz bozuk, kameralar çalışmıyor. Giriş turnikesi de arızalı. Yukarıdan biri düşse duyamayız, göremeyiz, kontrol edemeyiz. Bekçimiz de yok. Çok yeterli personel de olamadığı için ziyaretçilerin arkasından gezemiyoruz. Buranın iklimi, şartları farklı olduğu için sık sık kontrol edilmesi gerekiyor. Eğer bakım yapılmazsa tozlanır, canlandırma eserler bozulur. Uzun süredir bakım yapılmayan bazı eserler deforme oldu. Çevresi bakımsız kaldı.” Özlem Hoca, tarihi açıdan büyük bir öneme sahip olan kaleye sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

St. Hilarion Kalesi

Kale, 732 metre yükseklikte yer alır. Kale, Orta Çağ’ın etkileyici mimarisini yansıtmaktadır. St. Hilarion Kalesi’nin bir diğer adı da Dieu D’amour’dur. Geçmişi oldukça çalkantılı olan kalenin tarihi hem başarıyı hem de trajik anları barındırır. 1489 yılında Venediklerin adayı ele geçirilmesiyle boşaltılan kale, üç ana bölümden oluşur.

St. Hilarion Kalesinin ne zaman yapıldığı tam olarak bilinmemekle birlikte bazı tarihi kaynaklarda M.S. 11. yüzyılda Bizanslılar tarafından yapıldığı düşünülmektedir. Kaynaklara göre; bu kale, Bizanslıların gözetleme kulesidir. Kale ismini Kıbrıs’a göç eden bir keşişten almıştır. Bu keşiş, Kudüs Araplar tarafından fethedildikten sonra son yıllarını bölgede geçirmiştir.

