Türkiye her zaman yanımızda

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Tatar, Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden AK Parti Genel Başkanı seçilmesi nedeniyle tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Erdoğan’ın vizyoner liderliğinde AK Parti Genel Başkanı olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni dönemdeki küresel vizyonunun, diplomatik alandaki etkin girişimlerinin, kalkınma, gelişme ve refah noktasındaki yükselen hedeflerinin milletimizi emin adımlarla geleceğe taşıyacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, şu mesajı paylaştı:

“Bugün katılmaktan büyük mutluluk duyduğum, 8. Olağan Büyük Kongre'de yeniden AK Parti Genel Başkanı olarak seçilen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.”

Yürekten tebrik ediyorum

Başbakan Üstel de, yeniden seçilen TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kutladı

Başbakan Ünal Üstel, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçilen Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kutladı.

Başbakan Ünal Üstel yayımladığı tebrik mesajında, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı partim, hükümetim ve halkım adına yürekten tebrik ediyorum.” dedi.

Üstel mesajında, “Eminim ki, Sayın Erdoğan Liderliğindeki AK Parti ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti yeni dönemde de dünyanın süper gücü olma yolundaki güçlü ve kararlı adımlarına devam edecektir.” İfadelerine yer verdi.

Başbakan Üstel, anavatan Türkiye ile KKTC arasındaki sarsılmaz birliktelik ve bağların önümüzdeki dönemde daha da güçlenerek devam edeceğine olan inancını dile getirerek, kongrenin Türk milletine hayırlı olması temennisini dile getirdi.

