Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte bin 485, Güney Kıbrıs’ta ise 3 bin 36 test yapıldı. Kuzeyde 4,

güneyde 3 yeni vaka tespit edildi. Kuzeyde toplam vaka sayısı 704, güneyde ise bin 603 oldu.

Kuzeyde dün 22 Covid-19 hastası tedavisini tamamlayarak, taburcu olurken, Pandemi Merkezindeki hasta sayısı 34’e düştü.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 485 olduğunu, 4 pozitif vakaya rastlandığını ve 22 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 4 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını söyledi.



Bakan Pilli’nin açıklamasına göre Covid-19 genel durumu şöyle;“Dün yapılan test sayısı 1485. Dün saptanan pozitif vaka sayısı 4. Ülke dışından gelen vaka yok. Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar 4. Yerel vaka yok. İyileşip dün taburcu edilen vaka sayısı 22. Dün kaybedilen vaka yok. Yapılan toplam test sayısı 157 391. Toplam vaka sayısı 704. İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 450. Tedavisi devam eden vaka sayısı 252. Pandemi merkezindeki hasta sayısı 34. Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 216. Toplam kaybedilen hasta sayısı 4. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 2”

Güneyde 3 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta ise son 24 saatte yapılan 3 bin 36 test sonucunda 3 yeni Covid-19 vakası belirlendi.

Toplam vaka sayısı bin 603 oldu.

Bu arada Güney Kıbrıs’ta önceki gün açıklanan Coronavirüs vakalarından bir tanesinin lise öğrencisi olduğu bildirildi. Rum haber kaynakları, “Mağusa” bölgesindeki bir okulda öğrenim gören bir lise öğrencisinin Coronavirüs semptomları gösterdiğini, bu sebeple yapılan testinin ise pozitif çıktığını bildirdi. Haberde, söz konusu vakanın önceki gün ilan edilen vakalar arasında olduğu ve öğrencinin temasta bulunduğu 40 kadar sınıf arkadaşı ile öğretmenlerinin karantinaya alındıkları belirtildi. Temaslıları test yapılma sürecine başlandığı, okulun ise dezenfekte edildiği vurgulandı.