Elektrik üretiminde fark büyük

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta elektrik kesintileri devam ederken, adanın her iki tarafında üretim enerji miktarı arasında büyük fark olduğu ortaya çıktı. Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; kuzeyde günlük üretim en fazla 340 megavatı buluyor. Güneyde ise günlük üretim miktarı bin 920 megavat. Rum Elektrik Kurumu AIK’de çalışanların sayısı bin 995 iken, KIB-TEK’te 612 kişinin çalıştığı öğrenildi.

Ada genelinde dün gece yine aralıklarla elektrik kesintisi yaşanırken, bir süredir arızalı olan termik santralin tamir edilip devreye sokulduğu belirtildi.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, seçimler nedeniyle yarın elektrik kesintisi olmaması için tüm ekibin yoğun bir şekilde çalıştığını ve güneyden talep edilen miktarın ise günlük 60 megavata çıkarıldığını söyledi.

Bu arada elektrik kesintileri yüzünden mağduriyet yaşayan vatandaşlar, seçimden sonra iktidara gelecek olanların bu hayati soruna el atmasını ve çözüm üretmesini istedi.



İşte vatandaşların görüşleri:

Hasan Çavuş

“Lefkoşa’nın Hamitköy bölgesinde kalıyorum. Sıklıkla elektrik kesintileri yaşıyoruz. Elektrik kesildiği zaman yaklaşık 2 saat elektriksiz kalıyoruz. Evde ocak var onunla ısınıyoruz ve orada yanan ateşle de ev biraz aydınlanıyor o şekilde zamanımızı geçiriyoruz. Yıl olmuş 2022 hala elektrik kesintisi ile karşılaşıyoruz. Bunun bir mazereti veya açıklaması olamaz. Artık bir çözüm üretilmesi gerekiyor. Tüm sorunun yönetim zafiyetinden kaynaklandığını düşünüyorum.”

Emir Karadeniz

“Demirhan’da kalıyorum. Son günlerde özellikle akşam saatlerinde kesinti oluyor. Elektrikler kesildiği zaman ortalama 2 saat sürüyor. Bu iki saatlik sürede tüplü lambalar ve ışıldak ile aydınlanmaya çalışıyoruz. Isınma için tüplü ya da gaz yağlı soba kullanıyoruz. Yıl olmuş 2022 ve bu çağda elektrik kesintileri yaşıyoruz. Bu konuda idarecilerin çözüm üretmesi gerekiyor.”

Sezan Artun

“Lefkoşa’da kalıyorum. Elektrik kesintisini her akşam yaşıyoruz. Bence daha çok kesinti yapılması lazım çünkü bu halka yakışan odur. Elektrikler kesildiği zaman bir- iki saat sürüyor. Bence daha uzun elektriksiz kalınmalıdır ki belki bu insanların artık aklı başına gelir. 50 sene önceki duruma geldik. Elektrikler kesildiği zaman mum ışığında kitap veya gazete okuyarak zamanımı geçiriyorum. Bu sorunun çözülmesi gerekse de hiçbir yetkilinin bir şey yapabileceğine inancımız kalmamıştır.”

Can Derya

“Girne’ye bağlı Lapta’da kalıyorum. Sıklıkla elektrik kesintileri yaşıyoruz. Önümüzde seçim var ancak maalesef seçime katılacak hiçbir partiden elektrik ile ilgili bir proje duymadık. Hiçbir siyasiye güvenimiz kalmadı. 48 yıldır elektrik sorununu çözemediler. Gelmiş geçmiş hiçbir hükümet kalıcı bir çözüm üretemedi. Hala daha Rum tarafından elektrik alıyoruz. Elektrik kesildiği zaman yaklaşık bir buçuk saatten önce gelmiyor. Mum yakıp elektriğin gelmesini bekliyoruz. Bu arada da eşim ile birlikte çocuklarımıza eski yılları anlatarak zaman geçiriyoruz. Elektrik kesintisi nedeniyle geçen gün bulaşık makinamız arızalandı. Elektriksiz kalmanın yanı sıra maddi zararlar da yaşıyoruz. Bu konuda yetkililerden beklentimiz acilen bir çözüm üretmelerini istiyoruz. Anavatan Türkiye’den suyun geldiği gibi elektriği de getirsinler ki bu insanlar bu mağduriyeti yaşamasınlar.”

Mustafa Alsancak

“Ben Balıkesir’de kalıyorum ve sıklıkla uzun süreli elektrik kesintileri oluyor. Geçen gece saat 16.00 ile 22.00 arası kesilen elektrik nedeniyle donduk. Battaniyeye sarılarak elektriğin gelmesini bekledik. Bana göre rezalet bir durum. Herkes aya gider biz tekrar emeklemeye başladık. Isınmak için tüplü soba kullanıyoruz ancak o da artan fiyatı nedeniyle pahalıya mal olmaya başladı. Doktora gittiğimiz zaman bize stres yapmayın diyor ancak bu ülkede yaşayıp da stres yapmamak mümkün değildir. Bu kış kıyamette elektrikler kesiliyor ve bundan yaşlısı, genci, çocuğu hepsi olumsuz etkileniyor. Düşünün ki çocuklar sınavlara hazırlanmak için mum ışığında ders çalışıyor. Umarım bir an önce çözüm bulurlar ve kesintilerden kurtuluruz. Kesintiler nedeniyle elektrikli eşyalar da zarar görüyor.”

Ayda Tuna

“Lefkoşa’da kalıyorum ve sıklıkla elektrik kesintisi oluyor. Neredeyse her gece kesinti olması kabul edilir değildir. Ben çalışan birisiyim ve eve gittiğimde tam yemek yapacağım saat elektrikler gidiyor ve çıldırıyorum. Mum ışığında yemek pişiriyor ve tüketiyoruz. Elektrikler kesildiği zaman battaniyeye sarılıp elektriğin gelmesini bekliyoruz. Yetkililerden beklentimiz bu soruna kalıcı bir çözüm üretmeleridir.”

Adil Akpınar

“Kaplıca köyünde kalıyorum ve bizler de elektrik kesintilerinden dolayı mağduruz. 2022 yılına girdik ve hala yaklaşık 2 saat süren elektrik kesintileri oluyor. Elektrik kesildiği zaman oturup gelmesini bekliyoruz. Yetkililerden beklentimiz hem elektrik konusunda hem de hastaların ilaç sorunlarına çözüm üretmeleridir. Nasıl ki seçim için koşuyorlar, halkın refahı için de koşsunlar. Temennimiz bir an önce yaşanan sıkıntıların giderilmesi ve bu yönde çalışmalar yapılmasıdır.”