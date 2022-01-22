Talimat güneyden

Suna ERDEN

Lefkoşa’da 7 Ocak gecesi meydana gelen olayda B.C.Ş. isimli erkek şahsın park halinde bulunan aracına maskeli 4 kişi tarafından gerçekleştirilen saldırının Güney Kıbrıs’ta yaşayan F.G. isimli şahsın talimatıyla gerçekleştirildiği öğrenildi. Saldırı anlarının cep telefonuyla kayda alındığı, görüntülerin F.G.’ye gönderildiği tespit edildi. Olayın ardından tespit edilen Ertunç Sayıner ile Yusuf Açıkel dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarılırken, 2 kişinin daha arandığı belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, 7 Ocak 2022 tarihinde saat 23.45 sıralarında Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı civarında yaşanan olayda plakasız bir araçtan inen kar maskeli 4 erkek şahsın park halindeki SU 792 plakalı araca saldırdıklarını söyledi. Polis, kar maskeli şahısların içerisinde B.C.Ş.’nin bulunduğu aracın ön kaput kısmına ve sağ arka kapısına tahta sopalarla vurduklarını açıkladı. Polis, aracın bazı kısımlarında batık oluştuğunu ifade ederken, kar maskeli şahısların daha sonra olay yerinden ayrıldıklarını belirtti.

Polis memuru,10 Ocak 2022 tarihinde MOBESE görüntülerinin incelendiğini, kar maskeli şahısların kullandığı aracı tespit ettiklerini söyledi. Polis, aracın plakasının tespiti üzerine Ertunç Sayıner’e ulaşıldığını açıkladı. Polis memuru, Ertunç Sayıner’in Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını, olayda kullanılan KJ 057 plakalı araç emare olarak alındığını söyledi.

Polis, yapılan araştırmalar sonucu zanlı Yusuf Açıkel’in de olaya karışanlardan biri olduğunu belirlediklerini, tutuklandıktan sonra suçunu itiraf ettiğini aktardı.

Saldırı anlarını kayda aldı

Polis, Yusuf Açıkel’in ifadesinde saldırı anlarını cep telefonuyla kayda aldığını, olayın görüntülerinin Rum tarafındaki F.G.’ye gönderildiğini itiraf ettiğini söyledi.

Polis, alınması gereken ifadeler olduğunu, cep telefonu dökümlerinin inceleneceğini, zanlı ile beraber olan 2 erkek şahsın, olayda kullanılan sopaların ve kar maskelerinin arandığını söyledi. Polis, zanlının serbest kalması halinde aranan şahıs ve emareler etki edebileceğini belirterek, 5 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, hakkında ‘kasti hasar, tecavüz-i alet taşıma, rahatsızlık, uygunsuz tavır hareket’ suçlarından soruşturma yürütülen zanlı hakkında talep edilen tutukluluk süresini onayladı.