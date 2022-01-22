5 yıl gizlendi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir öğrenci yurdu odasında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, tasarrufunda 65 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirilen Abdul Jabar Haruna Kwache hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının 5 yıldır ülkede kaçak yaşam sürdüğü açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Nurettin Enginer, 17 Ocak 2022 tarihinde, zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını ve ikamet etmekte olduğu yurt odasına baskın yaptıklarını belirtti. Polis, yapılan arama sonucunda, komedin üst çekmecesinde, 21 gram, bir alt çekmecesinde 13 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulduklarını anlattı.

Yatak üzerinde 3 gram, yatağın altında ise 28 gram ağırlığında hintkeneviri ele geçirdiklerini açıklayan polis, zanlının ifade vererek suçunu itiraf ettiğini bildirdi.

Soruşturmanın tamamlandığını açıklayan polis, 5 yıldır ülkemizde kaçak olarak bulunan zanlının, Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının, 2 ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.