15 bin nakit ödedi

Suna ERDEN

Lefkoşa’da park halindeki araçtan para, bir iş yerinden de araç çalan üniversite öğrencisi Mohammad Seifi hakkındaki soruşturma tamamlandı. Soruşturma amaçlı 12 Ocak 2020 tarihinden beri tutuklu olan zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarılırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, zanlının 30 Aralık 2021 tarihinde saat 22.30 sıralarında Lefkoşa'da H.K. isimli şahsa ait park halindeki araçtan içerisinde 7 bin Sterlin, 755 TL ve pasaport bulunan çantayı çaldığını söyledi.

Polis memuru, zanlının 6 Ocak 2022 tarihinde saat 01.30 sıralarında ise Lefkoşa'da Şht. Tekin Yurdabak Caddesi’nde faaliyet gösteren İ.E.’ye ait iş yerine girdiğini ve kiralık aracın anahtarını çaldığını belirtti. Polis, zanlının çaldığı anahtarla iş yerini önündeki kiralık aracı aldığını açıkladı.

Polis, 7 Ocak tarihinde yapılan şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını; çalınan aracın takip sisteminin incelendiğini ifade etti.

Polis, takip sonucu aracın zanlının kalmakta olduğu öğrenci yurdunun karşı kısmında bulunan toprak park yerinde kilitli bir vaziyette tespit edildiğini belirtti.

Soruşturma tamamlandı

Polis memuru, zanlının 30 Aralık’ta çaldığı çantanın ve pasaportun da Şht. İlmiye Şakir Sokak üzerinde yol kenarında atılı vaziyette tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini anlattı.

Polis, emarelerin bulunduğu bölgelerdeki kamera kayıtlarını incelediklerini, Mohammad Seifi’nin çantayı yol kenarına atarken tespit edildiğini söyledi.

Polis, 12 Ocak’ta zanlının kaldığı yurttaki odasında arama yapıldığını, 755 TL ile 4 bin 130 Sterlin ve çaldığı araç anahtarının bulunduğunu açıkladı.

Zanlının 12 Ocak’tan beri tutuklu olduğunu ifade eden polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme 15 bin TL nakit teminat ve iki kişinin 150’şer bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.