Emeği geçenler kutlandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı Fotoğrafçılık Kulübü, “Luminans Kompozisyonları” adlı karma fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Merkezi Derslikler Antresi’nde açılan sergiye, DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, Sanat Koordinatörü Zehra Şonya, Öğrenci Kulüpleri Birim Sorumlusu Çiğdem Duvarcı, DAÜ personeli, kulüp üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Açılışta; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zorlu, Kulüp Eğitmeni Haluk Erdem Singin ve Kulüp Başkanı Berkay İncedal birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından serginin oluşmasında emeği geçenlere Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zorlu tarafından katılım ve teşekkür belgesi takdiminde bulunuldu.

