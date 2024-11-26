Emekler heba oldu

Hüseyin ÇİÇEK

Ülkemizde etkili olan şiddetli fırtınadan Gazimağusa ve Tatlısu bölgesindeki bazı seralar da etkilendi. Fırtına bazı seraların çatıları uçururken, yaklaşık olarak 20 dönüm seranın fırtınadan etkilendiği açıklandı.

Diyalog muhabirine açıklama yapan KKTC Seracılar Birliği Başkanı Veli Bayır, şiddetli fırtına nedeniyle en çok zararın Girne Bölgesi’nde görüldüğünü, ancak Gazimağusa’nın da fırtınadan nasibini aldığını söyledi. Gazimağusa ve Tatlısu bölgesinde 20 dönüme yakın bir seranın hasara uğradığını belirten Bayır, hasar tespitinin yapılmaya çalışıldığını söyleyerek, “miktar şu an net değil ancak seracının zararı kuşkusuz ki büyük, bu insanlar zaten sıkıntılı günlerden geçiyor, bir de afet sonrası iyice belleri bükülecek” şeklinde konuştu.

‘Zararlar tazmin edilecek’

Öte yandan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, fırtınadan zarar gören köy ve bölgelere giderek incelemelerde bulundu.

Çavuş, Genel Tarım Sigortası Fonu, Tarım Dairesi, Hayvancılık Dairesi ve Veteriner daireleri tarafından, bitkisel ve hayvansal üretim alanlarında ve balıkçılık sektöründe fırtınadan zarar gören köy ve bölgeler ile üreticilerin saptanmasına yönelik çalışmaların başlatıldığını ve en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini dile getirdi. Çavuş, doğal afet zararlarının oluşması neticesinde en kısa sürede üreticilerin, hayvan ölümleri için Veteriner Dairesi, barınak zararları için Hayvancılık Dairesi ve bitkisel üretim zararları için ise Tarım Dairesi'ne müracaatlarının büyük önem arz ettiğine de değindi. Çavuş, bitkisel ve hayvansal üretim yapan ve doğal afet zararı oluşan tüm üreticilere geçmiş olsun dileklerini de iletti.

