En acı veda

Güzelyurt sakinlerinden, Yalova Spor Kulübü'nün genç takım futbolcusu Mustafa Baran (15), dün son yolculuğuna uğurlandı.

Genç yaşta ölümüyle ülkede büyük bir üzüntü yaratan Baran için Yukarı Bostancı’da bulunan Hz. Osman Camisi’nde tören düzenlendi. Baran’ın cenaze törenine birçok seveninin yanında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile bazı milletvekilleri katıldı. Cenazede Yalova futbol takımında oynadığı arkadaşları da Baran’ı yalnız bırakmadı.

Baran’ın tabutunun üzerine kulüp başkanı ve yöneticiler tarafından Yalova futbol takımında oynadığı forması bırakıldı. Yakım arkadaşları, sevenleri ve dostları cenazede gözyaşı döktü.

Törenin ardından Baran’ın cenazesi Yuvacık Mezarlığında toprağa verildi.

Mustafa Baran, geçtiğimiz hafta yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle İstanbul’a sevk edilmişti. Baran, önceki gün hayata veda etmişti.

