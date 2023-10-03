Zanlı sayısı 20 oldu

Bazı özel hekim ve eczacıların işbirliğiyle gerçekleştirilen ancak çeşitli meslek grubundan kişiler ve vatandaşların da dahil olduğu sahte reçete soruşturması genişliyor.

Polis ekipleri, dün öğleden sonra biri doktor, ikisi eczacı 3 kişiyi daha tutukladı.

Böylelikle tutuklu sayısı 20’ye çıkarken, zanlıların 6’sı doktorlardan, 9’u eczacılardan diğerleri de vatandaşlardan oluşuyor.

Torbalarca ilaç çöpe atıldı

Öte yandan soruşturma kapsamında başlayan panik havasından dolayı Lefke’de boş binaya bırakılan 26 torba, Haspolat’ta çöpe atılmış 11 torba ve Lefkoşa’da yine çöpe atılmış 5 torba kupürüz ilaç ele geçirildi.

Ne olmuştu?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, 12 Eylül günü yaptığı açıklamada, reçete dolandırıcılığıyla ilgili Polis Genel Müdürlüğü’ne suç duyurusunda bulunduklarını duyurmuştu. Gardiyanoğlu, yılda 100 binden fazla reçetede yolsuzluğun söz konusu olduğunu kaydetmişti.

İddiaya göre, bazı serbest çalışan hekimlerin, bazı eczaneler ve ecza depolarıyla anlaşarak, KKTC'de ikamet etmeyen kişilerin adına reçete düzenledi. Fazla ilaç ve hastalıkla ilgisi olmayan ilaçları sigorta reçetelerine yazarak devlet milyonlarca lira zarara uğratıldı.

Vurgunun boyutunun 90 milyon TL'nin üzerinde olduğu belirtiliyor.