Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Gazimağusa İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen dayanışma gecesinde partililerle bir araya geldi.

Ataoğlu, birlik ve beraberlik mesajı vererek, “Bizim en büyük gücümüz, birlik ve beraberliğimizdir” dedi.

Gecede yaptığı değerlendirmede Gazimağusa'da gördüğü coşku, samimiyet ve dayanışmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ataoğlu, Demokrat Parti'nin büyük bir aile olduğunu ve bu ailenin her geçen gün daha da güçlendiğini ifade etti.

Partinin en büyük gücünün birlik ve beraberlik olduğunu vurgulayan Ataoğlu, aynı hedefe inanan ve aynı mücadeleyi paylaşan yol arkadaşlarıyla iyi günde de zor günde de birlikte hareket ettiklerini belirtti.

Demokrat Parti olarak dün olduğu gibi bugün de tek yürek ve omuz omuza yürümeye devam ettiklerini kaydeden Ataoğlu, siyaset anlayışlarında ayrışma yerine kucaklaşmanın, kırgınlıklar yerine dayanışmanın ve kişisel hesaplar yerine halka hizmetin bulunduğunu söyledi.

Gazimağusa'daki buluşmanın partinin geleceğe yönelik inanç ve kararlılığını artırdığını belirten Ataoğlu, dayanışma gecesinin düzenlenmesinde emeği geçen Gazimağusa İlçe Başkanlığına, teşkilatın farklı kademelerinde görev yapan partililere ve etkinliğe katılan tüm gönüldaşlarına teşekkür etti.

Ataoğlu, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, “Birliğimiz gücümüz, beraberliğimiz geleceğimizdir” mesajını verdi.

