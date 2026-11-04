Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, iktidara geldiklerinde devletin bütün kurumlarıyla halkın yanında olacağını söyledi. Hiç kimsenin hakkını yemeyeceğiz. Hiç kimsenin hakkını da yedirmeyeceğiz” diyen İncirli, herkese eşit ve adil hizmet sunacaklarını belirtti.

İncirli, Pamuklu ve Çayırova Lefkara Evi’nde bölgedeki kadınlarla bir araya geldi.

Kadınlara hitap eden İncirli, “Hem genel seçimlerde hem de yerel seçimlerde yeni bir dönem başlayacak. Herkesi kucaklayan, herkes için hizmet eden bir anlayışla ilerleyeceğiz. Her zaman halkımızın yanınızda olacağız” dedi.

İncirli’ye, CTP İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkan Adayı Cemil Sarıçizmeli, milletvekilleri, belediye meclis üyeleri, adaylar ve partililer eşlik etti.

Açılış konuşmalarını Hüseyin Öztörel’in yaptığı buluşmalarda, bölge halkının sorun ve talepleri dinlenerek, çözüm önerileri paylaşıldı.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli konuşmasında, 6 Aralık seçimlerinin hem yerel yönetimler hem de ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Yerel yönetimlerle, merkezi hükümetin iş birliği içerisinde çalışmasının önemine dikkat çeken İncirli, “6 Aralık’ta sandıktan Cemil Sarıçizmeli çıkacak. 7’sinde de kolları sıvayacak ve bu bölge için hizmet etmeye başlayacak” dedi.

Sağlıkta ve eğitimde büyük bir dönüşüm olacak

Bölgenin uzun yıllardır çözüm bekleyen sorunlarına da değinen İncirli, özellikle sağlık ve eğitim alanlarında kapsamlı çalışmalar yapacaklarını kaydetti. Pamuklu’da yapılan hastanenin önemine işaret eden İncirli, hastanenin 24 saat esasına göre hizmet veren tam teşekküllü bir sağlık kuruluşuna dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.

Evde bakım hizmetlerini geliştireceklerini ve çocukların eğitimine öncelik vereceklerini belirten İncirli, “Sağlıkla, eğitimde çok büyük bir dönüşüm hamlesi gerçekleştireceğiz” dedi.

Bölgenin turizm potansiyeline de dikkat çeken İncirli, tarihi, doğal ve kültürel değerleri koruyarak, gençlere istihdam olanakları yaratacaklarını ve bölge halkının ekonomik kalkınmasını destekleyeceklerini belirtti.

Yurttaşların ekonomik yükünü hafifleteceğiz

Hayat pahalılığıyla mücadele kapsamında alım gücünü koruyacak önlemler alacaklarını, KDV indirimleri ve KDV iadesi uygulamasıyla yurttaşların ekonomik yükünü hafifleteceklerini ifade eden İncirli, genel sağlık sigortasını da kademeli olarak hayata geçirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Sarıçizmeli: Belediyeler arasındaki iş birliğini daha ileriye taşıyacağız

CTP Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkan Adayı Cemil Sarıçizmeli de, 6 Aralık seçimlerinin hem ülke hem de bölge açısından büyük önem taşıdığını kaydederek, seçim sürecini yoğun bir çalışma temposuyla sürdürdüklerini belirtti.

Yurttaşlarla bir araya gelerek, hedeflerini ve projelerini anlatmaya devam edeceklerini ifade eden Sarıçizmeli, 6 Aralık’ın ülke için bir dönüm noktası olacağına inandığını söyledi.

CTP’nin hem merkezi yönetimde hem de yerel yönetimlerde ortaya koyacağı hizmet anlayışına dikkat çeken Sarıçizmeli, belediyeler arasındaki iş birliğini daha ileriye taşıyacaklarını kaydetti.

Sarıçizmeli, bütün yurttaşları kucaklayan bir belediyecilik anlayışıyla çalışacaklarını kaydetti.

