Ülke gerildi, 600 polis görev yaptı

Ömer KADİROĞLU

Koalisyon hükümetinin ‘Kamu İhale Yasası’nı değiştirmesine tepki gösteren Elektrik Kurumu çalışanları dün yine meclis önünde eylem yaptı.

Eylem sırasında meclisin kapısını devirip bahçeye giren El-Sen üyelerini durdurmak için polisin 600 kişilik bir kuvvetle önlem aldığı öğrenildi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), dün yine Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülen Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na karşı Meclis önünde eylem yaptı.

Meclis önüne yürüyen eylemciler “AKSA’ya Hayır” yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Sendikacılar meclisin bahçe kapısının üstüne oturdu

Eylem sırasında El-Sen Başkanı Çağlayan Cesurer ve Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu Meclisin bahçe kapısı üstüne oturdu.

Eylemciler Meclis'in bahçe kapısını tekmeleyerek, açmak için zorladı. Bu sırada eylemciler ve polis karşı karşıya geldi. Eylemciler daha sonra zor kullanarak kapıyı açtı ancak, Meclis bahçesine girmedi.

Polisin geniş güvenlik önlemi alıp, Meclis önüne bariyer çektiği eylemde, Dereboyu-Meclis ve Ledra Palace-Meclis güzergahları trafiğe kapatıldı. Girne Kapısı-Meclis güzergahında ise trafik akışı bir süreliğine çift şeritten sağlandı. Meclis önüne gelen eylemcilerin yola çekilen bariyeri kaldırması üzerine, Girne Kapısı-Meclis önü trafik akışına kapatıldı.

Meclisin bahçe kapısı kırıldı

Eylemciler, zincirlenen ve kaynak yapılan Meclis'in bahçe kapısını tekmeleyerek, açmak için zorladı. Bu sırada eylemciler ve polis karşı karşıya geldi. Eylemciler daha sonra zor kullanarak kapıyı kırdı.

El-Sen Başkanı Çağlayan Cesurer, Meclis bahçesi kapısının kırılıp, açılmasının ardından yaptığı konuşmada, “Bizim tepkimiz halka kapıyı kapatanlara, polisle bir derdimiz yok” dedi.

Cesurer, “İyi niyetin de bir son noktası var. Arkadaşlar, memleket elden gidiyor. Sanmayın ki bu yasayı geçireceksiniz de film bitecek, esas film ondan sonra başlayacak. El-Sen henüz son sözünü söylemedi” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2023, 10:04