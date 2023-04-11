60 gün süreyle yasaklandı

Türk-Sen’e bağlı Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, El-Sen’e destek vermek için Ercan Havaalanı’nda greve gitti.

Hava trafik Kontrolörleri Sendikası’nın sabah saatlerinde açıkladığı grev kararından 3 sefer etkilendi. Diyalog’un Sivil Havacılık’tan elde ettiği bilgiye göre;

Türk Havayolları’nın İstanbul’dan Ercan’a gelen seferi grev kararını havada öğrendiği için inişi gerçekleşti.

Türk Havayolları’na ait saat 13.00’te kalkması planlanan Ercan- İstanbul uçağı kalkış yapamadı.

Pegasus’un saat 13.10’da Ercan-Gaziantep seferini yapacak uçak da kalkamadı.

Türk Havayolları Ankara-Ercan seferinde ise iniş yapılamadı, en yakında olan Adana’ya iniş gerçekleşti.

Grev ertelendi, uçuşlar normale döndü

Bakanlar Kurulu, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası’nın Ercan Havalimanı’nda başlattığı grevi 60 gün süreyle erteleyince ertelemen uçuşlar normale döndü.

Kararın, “Ulusal Güvenlik ve Kamu Güvenliği ve Elzem Hizmet olan Sivil Havacılık Hizmetleri ile Havaalanları Hizmetlerindeki düzeni bozucu nitelikte olması” nedeniyle alındığı belirtildi.

