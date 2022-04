En sık görülen tür

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, kadınların 40 yaşından itibaren yıllık mamografi ve doktor muayenesi; 30 yaşından itibaren her ay elle kendi kendine muayene yapması gerektiğini vurguladı.

Tabipler Birliği, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla Op. Dr. Simay Dal Çavuşoğlu’nun hazırladığı ve meme kanseri erken tanısı için taramanın öneminin vurgulandığı makaleyi paylaştı.

Çavuşoğlu, 40 yaşından itibaren yıllık mamografi ve doktor muayenesi; 30 yaşından itibaren her ay elle kendi kendine muayene yapılması gerektiğini vurguladı.

“Meme kanseri meme dokusunun içerisinde yer alan süt bezi hücrelerinin veya süt kanallarını döşeyen hücrelerin yapılarının bozulması ve kontrolsüz çoğalması sonucu oluşan, başka organlara yayılma(metastaz) potansiyeli taşıyan tümöral oluşumdur.” ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, meme kanseri görülme sıklığına değindi.

Meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, “Dünyada her yıl 2 milyondan fazla kadın meme kanserinden etkilenmektedir. Hayat boyu her 8 kadından birinin meme kanserine yakalanma riski vardır (%12). Çok daha nadir olmakla birlikte meme kanseri erkeklerde de görülebilmektedir (%1).” dedi.

Meme kanseri belirtileri nedir?

Meme kanserinin en sık belirtisinin memede ele gelen kitle olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, “Memedeki bir lezyonun kitle olarak el ile farkedilebilecek boyuta ulaşmadan aylar öncesinde görüntüleme yöntemleriyle yakalanması mümkündür. Bu nedenle rutin taramaların yapılması çok önemlidir. Meme kanserinde görülebilecek diğer belirtiler ise meme başından akıntı gelmesi, meme başı veya meme cildinde içe çekilme/şekil bozukluğu, meme başında geçmeyen yara, kabuklanma ve meme cildinde ödem, şişlik gibi durumlardır. Bu belirtilerin en az biri varsa vakit kaybetmeden bir genel cerrahi uzmanına başvurulması gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki; bu belirtilerin hiçbiri olmadan da mamografi ve/veya ultrason incelemesiyle de meme kanseri saptanabilir.” ifadelerini kullandı.