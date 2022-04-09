‘Şans verin’

Başbakan Faiz Sucuoğlu, tv2020’de Gündem Özel programına telefonla katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

Belediyeler reformunun mutlaka yapılacağını ifade eden Sucuoğlu, “Hiçbir çalışan ne işini ne de kazanılmış haklarını kaybetmeyecek” dedi. Maliye Bakanlığı bünyesinde tasarrufla ilgili çalışma başlatıldığını açıklayan Sucuoğlu, Resmi Hizmet Araçlarında kısıtlamaya gidileceğine dair sinyal verdi.

Türkiye’deki temsilciliklerde görev yapanların maaşlarını Türk Lirası cinsinden ödemek için çalışma başlatıldığını da ifade eden Sucuoğlu, Diyalog’un sorularını yanıtladı.

Ciddi ekonomik bir kriz içerisindeyiz

Soru: El-Sen, elektrikte yüzde 40 üretimin Karadeniz Enerji Holding’e verileceğini iddia ediyor.

Yanıt: Nereden çıkarıyorlar bunları bilmiyorum. Başka bir başbakan mı var anlamıyorum. Birçok firma enerji yatırımı için gelip bizimle görüşüyor. Karadeniz Enerji Holding’te bunlardan biri. Ancak enerji alınacağına dair ne bir karar ne de bir fikir birliği olmadı. Söz konusu da değil, yok öyle bir şey.

Soru: Maliye Bakanı elektrik zammının bir kısmının geri çekilmesiyle 180 milyon liralık ek kaynak ihtiyacı oluştuğunu söyledi. Bu açık nasıl kapatılacak?

Yanıt: Kaynak yaratmak için çalışma yapılıyor. Son 2-3 yıldır fiyat düzenlemesi yapılmadı. Bu nedenle Kıb-Tek’e borç yükü bindi. Bunu dengelemek için çalışma yapıldı ancak fiyat düzenlemesi halka 3 kat fatura olarak yansıdı. Zaten ciddi ekonomik bir kriz içerisindeyiz. Bizim elimizde olmayan sebeplerden dolayı savaş, pandemi, gıda maddelerine ulaşmada tüm ülkelerde sıkıntılar yaşanıyor.

Böyle bir süreçte halkı ezdirmememiz gerekiyor. Bu nedenle geçtiğimiz gün Bakanlar Kurulu’nda değerlendirme yaptık. Yeni bir fiyatlandırma oldu. Biraz daha tolerans sağladık.

Kaynak yaratmak için ise ekonomik döngünün değişmesini bekliyoruz.

Mesela turizmden beklentimiz vardır. Ancak şu anda beklediğimiz seviyede bir turizm hareketi yok. Otellerle görüştüm mayıs ayında canlılık bekliyorlar. Turizmin canlanmasıyla ekonomik açından devlete bir gelir oluşacak. Ayrıca Türkiye ile KKTC arasında mali protokollün imzalanmasıyla da bir katkı oluşacak.

Kıb-Tek’in bir milyar lirası AKSA’ya olmak üzere bir milyar 500 milyon borcu var. Ancak 40 günlük bir hükümetin 40 günde ödeyebileceği bir rakam değil bu. Peyder pey ödenecek.

Soru: Ekonomik protokolle ilgili çalışmalar ne aşamadadır?

Yanıt: Maddeler hazırlandı, son çalışmalar yapılıyor. Pazartesi günü yeni bazı maddeler var, onlarla ilgili toplantılar yapılacak. Son görüşler Ankara’ya iletilecek. Orada son şeklini alacak ve ondan sonra davet bize davet gelecek. İki tarafın birlikte yaptığı ciddi çalışmalar var.

Soru: Protokolde özelleştirme, belediyeler reformu var mı?

Yanıt: Tabi yapılması gereken işler, atılması gereken adımlar var ama protokol şekillenince paylaşacağız.

Soru: Elektrikle birlikte alkollü içkilerde fiyat indirimi oldu ancak marketlere yansımadı ve karar Resmi Gazetede yayınlanmadı. Bunun nedeni nedir?

Yanıt: Fiyat ayarlaması yapan görevliler Coronavirüse yakalandı. Son 5 gündür evlerinde dinleniyorlar. Teknik bir konu ve tecrübe istiyor. 3 kez Maliye Bakanı ile görüştüm, başkaları yapamaz mı diye kontrol ettim ama herkesin yapacağı bir iş değil. Maliye’de başka arkadaşlar hesaplamayı yapmaya çalışacak ancak eğer yapamazlarsa önümüzdeki hafta kesinlikle düzenleme yapılacak. Öte yandan indirim kararlarıyla ilgili yazı Resmi Gazete’de yayımlanacak.

Reformda kararlıyız

Soru: Belediyelerle bir uzlaşı yolu açıldı, komitede karar alınmadı. Salı gününe kadar hükümet reformun seçimlerden sonra yapılması yönünde karar alabilir mi?

Yanıt: Geri adım söz konusu değil ama birlikte hareket etmeye yönelik karar alınabilir. Toplumun zaten gerginlik içerisinde olduğu bir süreçte halkı daha da germek doğru değil. Geçen günkü olay bizi üzdü. Protesto yapan vatandaşlarımız, arkadaşlarımız orada söyledikleri sözlerle bizleri üzdü. Ciddi gerginlikler yaşandı, bunlara gerek yok. Muhalefet önümüzdeki salı günü kendi önerilerini getirecekler. Biz bunlar değerlendireceğiz. Umarım ortak bir paydada buluşuruz ve bu reformu birlikte yaparız.

Ancak ‘önce seçim sonra reform’ diye bir durum söz konusu olamaz. Zaten biz seçim tarihi olarak 27 Kasım’ı belirledik. Zaten ülke ekonomisi şu an bir seçimi kaldıracak durumda değildir. Eğer Haziran’da seçim yapılacak olsa bu ay içerisinde seçim yasaklarına girmemiz gerekiyor. Yasaklar olduğu zamanda ülkede yaprak kıpırdamıyor. Zaten ekonomik açından zor durumda olan ülkemiz, 2 ay sonra yapılacak bir seçimi kaldıramaz. Öte yandan seçim olursa belediyeler 4 yıl daha görevde olacak. O zaman birçoğu maddi açından çok zor duruma düşecek.

Muhalefetteki partiler de belediyelerin sündürülebilir bir durumda olmadığı konusunda bizimle hemfikir. Muhalefet reform çalışması için zaman istedi, biz de verdik.

Soru: Reform yapıldığı zaman belediye çalışanlarından işini kaybedecek kişiler var mı?

Yanıt: Hiçbir çalışan kazanılmış haklarını ve işini kaybetmeyecek. Ancak yanlış bilgilendirmelerden dolayı belediye çalışanları panik yaşıyor ancak kesinlikle böyle bir şey söz konusu değildir.

Gerginlik, kutuplaşma kavga bize bir şey kazandırmaz. Belki de son 40 yılın en sıkıntılı dönemleri içerisindeyiz. Daha 40’ncı gününü doldurmayan bir hükümet var ama sağ olsunlar bize sürekli saldırıyorlar. Ama bunun yerine birliktelik içerisinde ülkemizdeki sorunları çözmemiz lazım. Bugün siyasi çıkar için hükümeti sıkıştırma günü değildir.

Soru: Büyük ekonomik sıkıntıların yaşandığı böyle bir dönemde örtülü ödenekler, partilere yardımlar, resmi hizmet araçları gibi konularda tasarrufa yönelik önlem almayı düşünüyor musunuz?

Yanıt: Maliye Bakanlığı, Resmi Hizmet Araçlarıyla (RHA) ilgili rapor istedi. Bu araçlarda kullanılan yakıt miktarı ve tutarı incelenecek. Tasarruf anlamında son 15 gündür çalışmalar devam ediyor. Sanal bet yasasıyla ilgili son noktaya geldik. İçişleri Bakanlığı nezdinde tapu harçları, yabancılara satılan mallarla ve askeri alanlarla ilgili düzenleme yapılıyor. 3 ayın sonunda yasaların işlerlik kazanmasıyla birlikte ekonomik açından da rahatlama yaşayacağız.

Soru: Bu kadar sıkıntı varken dış temsilcilere atama yapıldı. Siz göre zamanlama hatası var mı?

Yanıt: Geçen hafta bir çalışma başlattık. Türkiye’deki temsilciliklerde çalışanlara ödemeler dövizle yapılıyor. Yapılacak düzenlemeyle eğer yasal engel yoksa ödemeler Türk Lirasıyla ödeme yapılacak.