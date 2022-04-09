Formül belli

TRT Haber’e açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yan yana yaşayan egemen eşit iki devletin iş birliğiyle adada sürdürülebilir bir anlaşma olabileceğini belirtti.

“Dünyadaki gelişmeler, bizim öngörümüzün ne kadar isabetli olduğunu gösterdi” diyen Tatar, “bu bağlamda bu yeni siyasetin tam arkasında duran ve cesaret veren Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve millete” teşekkür etti.

Doğu Akdeniz’de asırlardır bu mücadeleyi verebilmenin hiç de kolay olmadığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, yarım asırdır hep federal temelde bir anlaşmanın konuşulduğunu kaydetti.

Tatar, özellikle Annan Planı sonrasında Kıbrıs Türkü’ne yapılan büyük haksızlıkların, uluslararası hukuka aldırmadan, garantör ülke olarak Türkiye Cumhuriyeti’ne danışılmadan Rum tarafının AB’ye alınmasının, dengeleri kendi lehine çevirdiğini ve bunun sonucunda da yeni siyasetin gündeme geldiğini söyledi.



“Yeni siyaset kökleşmeli”

“Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşma olacaksa kuzeydeki devletin egemen devlet olarak kabul görmesi ve egemen devletin Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği içinde ilişkilerimizin devam etmesi gerekir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, yeni siyasetin kökleşmesinin çok önemli olduğunu belirtti.

Bütün bu konuları, dün kendisini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland’a ayrıntıları ve gerekçeleri ile aktardığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Ukrayna-Rusya savaşından sonra bir kez daha yeni siyasetin ne kadar anlamlı ve değerli olduğunun ortaya çıktığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Ukraynalılar hepimizin de gördüğü gibi yalnız kalmıştır. Ne AB ne de ABD, Ukraynalıların yanında olmamıştır. Birtakım eylemler ve ambargolarla Rusya’yı yıldırmaya çalışıyorlar fakat olan olmuştur” ifadelerini kullandı.

“KKTC bir gerçektir”

Kıbrıs’ta güven, barış ve huzur içinde yaşayabilmek için Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünün, Türk askerinin adada caydırıcı bir güç olarak bulunmasının, bölgedeki istikrarın korunması için de önemli olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “KKTC bir gerçektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland’ın dün Rum tarafındaki görüşmesinde, Cumhurbaşkanı Tatar’a hitap şekli üzerine tepki alması sonucunda artık uluslararası merkezlerde KKTC gerçeğinin daha da kabul gördüğünü ve Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa mutlaka bu denklem üzerinden olabileceğini vurguladı. Tatar, bu siyaseti, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile savunmanın ve yürütmenin ne kadar isabetli ve doğru bir süreç olduğuna dikkat çekti.

LTL heyetinden Tatar’a ziyaret

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkedeki gençlerin akademik ve spor dallarında büyük başarılara imza attığını kaydetti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre Tatar, Lefkoşa Türk Lisesi Müdürü Niyazi Türkseven, beden eğitimi öğretmenleri ve okulun kız-erkek futbol takımını kabul ederek görüştü.

Tatar, 125’inci yılını tamamlayan Lefkoşa Türk Lisesi’nin eğitimde Kıbrıs Türk halkına büyük hizmetler verdiğini ifade etti.

Lefkoşa Türk Lisesi Müdürü Niyazi Türkseven de konuşmasında, okulun futbol takımının hem kızlarda hem erkeklerde KKTC şampiyonu olduğunu ve Denizli’de yapılan yarı final şampiyonasında okulu ve KKTC’yi temsil ettiğini belirterek Cumhurbaşkanı Tatar’a şampiyonaya katkılarından dolayı teşekkür etti.

Engelliler için gereken her şey yapılmalı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Global Engelliler Vakfı Kurucu Başkanı Necdet Öztürk ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Verilen bilgiye göre, KKTC’de çok önemli çalışmalara imza atıldığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, engellilerin normal yaşantılarına devam edebilmesi için ne gerekiyorsa yapıldığını söyledi.

Pandemi sonrasında da çalışmaları sürdürmeye devam edeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, ülkede bu konu ile alakalı büyük bir hassasiyetin bulunduğunu ve halkın desteğinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Global Engelliler Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Günay Kibrit de konuşmasında, kendilerini kabulünden dolayı Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür etti.

Kibrit, bir belediyeyi erişebilir belediye olarak ilan edip KKTC’yi engellilik ve global kapsayıcı turizm konusu üzerinden BM’de görünür kılmak istediklerini belirtti.