Pandemide sıkıntı arttı

Sağlık Bakanlığı Thalassaemia Hastalarına Kan Bağışçısı Kazanım Birimi dün düzenlenen törenle açıldı.

Kan bağışçısı sayısını artırma ve farkındalık yaratma amacıyla kurulan Thalassaemia Hastalarına Kan Bağışçısı Kazanım Birimi, Sağlık Bakanlığı bünyesinde hizmet verecek.

Açılış töreninde, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Düriye Deren Oygar ve Thalassaemia Derneği Başkanı Çiğdem Beşevlerli konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Sağlık Bakanı Ali Pilli tarafından Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Güzelyurt Sağlık Merkezi ve Lefkoşa Kan Bankası yetkililerine teşekkür belgesi takdim edildi.

Pilli: Asker ve polise teşekkürler

Sağlık Bakanı Ali Pilli, biriminin amacının kan bağışçısı sayısını artırmak ve farkındalık yaratmak olduğunu söyleyerek, kan bağışı sıkıntısının tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de yaşandığını belirtti.

“Kan temel yaşam kaynağıdır, sürekli ihtiyaç duyulan bir şeydir” diyen Pilli, özellikle pandemi döneminde kan sıkıntısının daha da arttığını söyledi.

Ülkede ordu ve polisin sürekli kan bağışında bulunarak destek verdiğini dile getiren Pilli, teşekkür etti.

Beşevlerli: 500-600 ünite kana ihtiyaç var

Thalassaemia Derneği Başkanı Çiğdem Beşevlerli ise 150 Thalassaemia hastasının aylık ortalama 500-600 ünite kana ihtiyaç duyduğunu, kan ihtiyacının kan bankası, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı askeri birliklerden sağlandığını belirtti.