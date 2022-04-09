Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun gerek üretim yetersizliği gerekse bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yaptığı kesintiler mağduriyetlere neden oluyor. Lefkoşa’da yaşayan KOAH hastası şahıs da elektrik kesintisi nedeniyle büyük sıkıntı yaşadı.

Nefes alma güçlüğü nedeniyle nebülizatör denilen buhar makinesini kullanmak zorunda olan hasta, elektrikler kesik olduğu için aleti çalıştırmadı.

Hasta adamın yardımına ise torunu Demir Moda yetişti.

Moda, dedesinin buhar cihazını arabasının çakmaklığına takarak çalıştırdı. Dedesi hasta haliyle evden çıkıp bir süre arabada oturmak zorunda kaldı.

Hasta adam, çakmak enerjisiyle çalışan cihazla uzun bir süre araba otururken, torunu Demir Moda o anları fotoğraflayıp sosyal medya hesabından paylaştı ve şu notu düştü:

“Sabah 3.00’ten beri elektrik yok, dedem KOAH hastası arabanın çakmaklığına makinesini takmak zorunda kaldık. Yani ölsen kim sorar seni o ayrı mesele… Bıktık, usandık hepinizden.”

Nebülizatör cihazı nedir?

Nebülizatörler, sıvı haldeki ilaçları buhar (aerosol) haline getiren ve bu ilaçların hastanın solunum yollarına iletilmesini sağlayan cihazlardır. Bu sayede, hasta normal şekilde solunumuna devam ederken cihazda bulunan maske veya ağızlık yardımıyla ilaç akciğerlere kadar iletilebilir. Nebülizatörlerin basınçlı hava, ses dalgaları ve elektriksel titreşimler yardımıyla çalışan çeşitleri vardır. Nebülizatörler, çoğunlukla astım hastalığı ile mücadele kapsamında hekimler tarafından tercih edilir. Sadece astım değil KOAH gibi akciğer hastalıklarının ilaç tedavisinde de kullanılır.