En tehlikeli uyuşturucu türü ele geçirildi

Hüseyin ÇİÇEK

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından önceki gün Gazimağusa’da düzenlenen operasyonda, ülkemizde yaygın olmayan, en tehlikeli sentetik ve halüsinojen madde içeren uyuşturucu türlerinden biri olan 41 adet Lysergic Acid Diethylamide (LSD) ele geçirildi.

Operasyonda S.T.S ile M.W isimli İran uyruklu 2 kişi tutuklandı.

Zanlılar dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Polis Çavuşu Hasan Selvili mahkemeye aktardığı şahadetinde 9 Eylül 2021 tarihinde, 15.00 sıralarında, zanlı S.T.S.’nin ikametgahında yapılan aramada 41 adet LSD türü uyuşturucu içeren kağıt parçası bulduklarını söyledi. Mahkeme huzurundaki diğer zanlının da mesele ile bağlantılı tutuklandığını bildiren Selvili, bir kişinin de aranmakta olduğunu belirtti ve mahkemeden süre talep etti. Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.