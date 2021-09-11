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Her perşembe yapılıyor

Çevre temizliği etkinliklerine Gazimağusa bölgesindeki iki plajla devam edildi

Her perşembe yapılıyor
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Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, çevre temizliği etkinliklerine Gazimağusa bölgesindeki iki plajla devam etti.
Açıklamaya göre, çevre bilincini artırmaya yönelik düzenlenen temizlik etkinlikleri her perşembe yapılıyor.
Ülkenin değişik noktalarında eşzamanlı olarak düzenlenen çevre temizlik etkinlikleri bu kez Gazimağusa’da gerçekleştirildi.
Çevre Koruma Dairesi Gazimağusa Birimi, Temiz Ada Grubu, Green Mağusa ve Yeni Boğaziçi Belediyesi ile birlikte Bedis Plajı ve Venüs Plajı arasındaki sahil şeridinde temizlik etkinliği gerçekleştirerek, çevreye karşı duyarlılığın artması için öncülük ettiler.

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