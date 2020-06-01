En ucuzu 35 lira

Onur ULAĞ

Havaların ısınmasıyla birlikte çarşıya kiraz geldi. Lefkoşa’da Pazar günleri kurulan açık pazarda dün kirazın kilosu 35 ile 50 lira arasında satıldı. Vatandaşların büyük bir çoğunluğu kirazları seyretmekle yetindi.

Yine yaz meyvelerinden olan yerli şeftalinin kilosu 5 ile 12 TL arasında satıldı. Çarşıya erken düşen üzümün kilosu 25, eriğin de 20 liradan satıldı.

İşte pazardaki fiyatlar:

Fasulye: 5 TL- 7,5 TL

Bezelye: 7,5 TL

Çeri Domates: 10 TL

Muz: 8 TL

Kiraz: 35 TL-50 TL

Kırmızı Erik: 20 TL

Şeftali: 5 TL - 12 TL

Ananas: 12 TL

Kayısı: 8 TL - 12 TL

Kivi: 15 TL

Avokado: 9 TL

Elma: 7 TL – 10 TL

Portakal: 6 TL

Limon: 8 TL

Patates 2,5 TL

Can Erik: 25 TL

Üzüm: 25 TL

Kolakas: 7,5 TL

Kabak: 2 TL

Yeşil Irmak Çilek: 10 TL

Karpuz: 1,5 TL

Kavun: 2,5 TL

Patlıcan: 3 TL

Domates: 2 TL

Salatalık: 4 TL

Sarma: 2 TL

Kuru Soğan: 2,5 TL

Kereviz Tane: 3 TL

Turp: 2 TL

Ispanak: 2 TL

Maydanoz: 2 TL

Semiz otu: 2 TL

Yeşil Soğan: 2 TL