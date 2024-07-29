Enerji deposu altın oldu

Serdar ŞENGÜL

Kıbrıs’ta yaz aylarının vazgeçilmezi olan ve ‘doğal viagra’ olarak adlandırılan babutsanın fiyatı açık pazarda dahi tanesi 10 liraya yükseldi. Vatandaşlar “bu şartlar altında babutsadan yararlanamayız” diyerek, yüksek fiyatlara tepki gösterdi.

Pazar esnafı ise hemen tüm sebze ve meyvelerde fiyatların yükseldiğine dikkat çekti. Domatesin kilosu açık pazarda 75 liraya satılırken, kirazın kilosu 220 liraya yükseldi.

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Babutsa: 12 ADET 100 TL

Domates: 75 TL

Taze fasulye: 150 TL

Soğan: 40 TL

Patates:45 TL

Bamya: 150 TL

Şeftali:100 TL

Kiraz: 220 TL

Üzüm: 100 TL

Kayısı: 100 TL

Karpuz 10 KG: 150 TL

Salatalık: 50 TL