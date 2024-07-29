Enerji deposu altın oldu

Serdar ŞENGÜL
Kıbrıs’ta yaz aylarının vazgeçilmezi olan ve ‘doğal viagra’ olarak adlandırılan babutsanın fiyatı açık pazarda dahi tanesi 10 liraya yükseldi. Vatandaşlar “bu şartlar altında babutsadan yararlanamayız” diyerek, yüksek fiyatlara tepki gösterdi.
Pazar esnafı ise hemen tüm sebze ve meyvelerde fiyatların yükseldiğine dikkat çekti. Domatesin kilosu açık pazarda 75 liraya satılırken, kirazın kilosu 220 liraya yükseldi.
Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:
Babutsa: 12 ADET 100 TL
Domates: 75 TL
Taze fasulye: 150 TL
Soğan: 40 TL
Patates:45 TL
Bamya: 150 TL
Şeftali:100 TL
Kiraz: 220 TL
Üzüm: 100 TL
Kayısı: 100 TL
Karpuz 10 KG: 150 TL
Salatalık: 50 TL