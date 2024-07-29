Ülkelerine gitmek istiyorlar

Ülkelerine geri dönmek için yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’ a giriş yapan 3’ü kadın, 5’i erkek 8 göçmen ve 4 çocuk Derinya bölgesinde tespit edildi.

Askeri yasak bölgeyi ihlal suçlamasıyla Suriye uyruklu 8 mülteci mahkemeye getirildi.

Kadın ve çocukların Yıldız Öğrenci yurdunda, erkeklerin ise polise hücresinde tutulacağı öğrenildi.

Çocuklarıyla birlikte mahkemeye getirilen mülteciler için sosyal hizmet uzmanı da hazır bulundu.

Mahkemede olguları aktaran polis, 3’ü kadın, 5’i erkek 8 göçmenin çocuklarıyla birlikte 27 Temmuz tarihinde Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a yasa dışı yollardan giriş yaptıklarını söyledi. Polis, zanlıların Derinya bölgesinde askeri yasak bölge içerisinde görevli askerler tarafından tespit edildiklerini belirtti. Polis, soruşturma başlatıldığını belirterek, mültecilerin 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

A.A. (E-25), M.S. (E-36) ve 3 S.H. (E-35) R.S. (K-25), A.K. (K-30), E.Y.(K-30), M.G. (E-24), A.G.(E-25) ile beraberlerindeki çocukları A.Y. (E-3), H.Y. (K-2), M.A.(E-3) ve M.A.’nın (K-2) 3 gün süreyle polis gözetiminde kalmasına emir verdi.

Bu arada kadın ve çocukların Yıldız Öğrenci yurdunda, erkeklerin ise polise hücresinde tutulacağı öğrenildi.

