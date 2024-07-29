‘Bende yalan yok’

Lefkoşa’da şüpheli görülen araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilirken, 30 yaşındaki Ugandalı öğrenci Francis Lugemwa tutuklanarak, dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının aracında 4 gram hintkeneviri bulunduğunu açıkladı. Zanlı ise 4 değil 2 gram olduğunu söyledi.

Polisi, 27 Temmuz 2024 tarihinde saat 22.30 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesinde görevli ekip tarafından Hamitköy’de bulunan Ahmet Sami Topcan Sokakta park halinde bulunan araçta arama yapıldığını söyledi.

Polis, araçta yapılan kontrolde, ön koltuk arasında bulunan cep içerisinde iki adet alüminyum folyo kağıdına sarılmış vaziyette yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, aynı gün Gönyeli’de bulunan evinde arama yapıldığını ancak kanunsuz herhangi bir şey bulunamadığını söyledi. Polis memuru, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini, uyuşturucunun nereden temin edildiğini araştıracaklarını ifade etti. Polis, alınacak ifadeler de olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz hakkı alan zanlı ise uyuşturucunun 4 değil, 2 gram olduğunu iddia etti.

Mahkeme, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

