Kameralar inceleniyor

Gönyeli’nin Yenikent bölgesinde meydana gelen iş kazasında 52 yaşındaki Mahmut Özdaş’ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Cevdet Aladağ, Muhsin Aladağ ve Naim Aladağ dün mahkemeye çıkarıldı.

Cevdet Aladağ’ın Özdaş’ın çalıştığı şirkette sekreter, Muhsin Aladağ ve Naim Aladağ’ın ise ustabaşı olduğu açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis, iş kazasının 27 Temmuz 2024 tarihinde saat 11.15 sıralarında Yenikent’te Rahat Sokak üzerindeki inşaat alanı içerisinde meydana geldiğini anımsattı. Polis,

iskele üzerinde sıva işi yaptığı sırada dengesini kaybedip toprak zemine düşen Mahmut Özdaş’ın ağır yaralandığını, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybettiğini söyledi.

Polis, Mahmud Özdaş’ın çalışmakta olduğu Aladağ Traiding inşaat şirketinin sekreteri Cevdet Aladağ, ustabaşı olarak çalışmakta olan Muhsin Aladağ ve Naim Aladağ’ın başkasının ölümüne sebep olma suçundan dolayı tutuklandıklarını belirtti.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 3 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.