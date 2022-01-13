Mesleki eğitim teşvik edilecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, mesleki eğitime katılım oranını yüzde 50’ye çıkararak, ara eleman ihtiyacının yerel işgücünden sağlanmasıyla istihdamı artırma hedefinde olduklarına dikkat çekti.

Erhürman, “23 Ocak’tan sonra bu karanlığı geride bırakacağız. Çocuklarımızın göç etmek zorunda kalmadığı günleri hep birlikte yaratacağız” diye konuştu.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve bazı milletvekili adayları Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası’nı (KTEZO) ziyaret etti. Ziyarette KTEZO Başkanı Mehmet Ali Ardıç ve KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga’nın yanı sıra esnaf da hazır bulundu.

Verilen bilgiye göre, Erhürman, ziyarette yaptığı konuşmada, son 3 yıldır yaşanılanların, tarihte yaşanmadığına dikkat çekerken, 3 senedir ülkenin yönetilmediğinin altını çizdi. Krizin üstüne kriz ekleyen bir yapıyla karşı karşıya olunduğunu vurguladı.

“Asgari ücretten hiçbir koşulda vergi alınmayacak”



“Sadece iktidar bizim işimiz diyen bir yapıyla karşı karşıyayız” diye konuşan Erhürman, asgari ücretten hiçbir koşulda vergi alınmaması konusunda net olduklarını kaydetti. Erhürman, istikrarsız bir para birimiyle karşı karşıya olunduğunu belirtirken, söz konusu durumun, piyasadaki öngörülebilirliği ortadan kaldırdığını söyledi. İşçi bulamaz noktaya doğru savrulduğumuza dikkat çeken Erhürman, “Biz burada ara eleman yetiştirelim diye uğraşırken, yetişmiş ara elemanlarımız güneye geçip orada iş bulmaya başladı. Biz üretmeyen, Türkiye’den gelen malları kuzeyde Kıbrıslı Rumlara satan bir yapıya dönüşme riskiyle karşı karşıyayız” uyarısında bulundu.Bu memleketin kendi ayakları üzerinde durabileceğinin altını çizen Erhürman, “Bu ülkenin potansiyeli vardır. İnsan kaynağı da vardır. Mesele ülkenin sorunlarına odaklanmaktır. Kadromuz bu açıdan bu işi yapmak üzere yola çıktığımızı size gösterir. En büyük sorunu çekenlerden biri de esnaftır. Biz iddia ediyoruz ki 23 Ocak’tan sonra bu karanlığı geride bırakacağız. Çocuklarımızın göç etmek zorunda kalmadığı günleri hep birlikte yaratacağız” ifadelerini kullandı.

CTP’den Türk-Sen, Koop-Sen ve Dev-İş’e ziyaret

Tufan Erhürman, ortaya koydukları yeni politikalar sayesinde Kıbrıs Türk halkını sürüklendiği uçurumun kenarından döndüreceklerini vurguladı. 23 Ocak’taki seçimleri kırılma noktası olarak gördüklerinin altını çizen Erhürman, Kıbrıs Türk halkının son 3 yılda yaşadıklarına “dur” diyeceği bir seçim olacağını ifade etti.

Erhürman önceki gün, beraberindeki heyetle birlikte sırasıyla Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN), Kıbrıs Türk Kooperatif Görevlileri Sendikası (KOOP-SEN) ve Kıbrıs Türk Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’nu (DEV-İŞ) ziyaret ederek karşılıklı görüş alış verişinde bulundu. Erhürman’a ziyaretinde bazı milletvekili adayları da eşlik etti.