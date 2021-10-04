Takı kutusunu alıp gitti

Kuzey Kıbrıs’ta turist olarak bulunan Gaffar Özdemir, Girne’de izinsiz olarak düğün salonuna daldı. Olay esnasında 304 promil alkollü olduğu belirtilen zanlı, gelinle damada ait takı kutusunu çaldı. Kısa sürede yakalanan zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olayı aktaran polis, Gaffar Özdemir'in 3 Ekim 2021 tarihinde saat 00.50 sıralarında Girne’de, Ç.Ç. ile E. E.'nin düğününe izinsiz gittiğini, 304 promil alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada gelinle damada ait 50 TL değerindeki altınbaş marka takı kutusunu çaldığını söyledi. Polis, zanlının yapılan şikâyet üzerine Ecevit Caddesi üzerinde tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını ve çalınan kutunun bulunarak emare alındığını ifade etti. Polis, soruşturmanın yeni olduğunu, alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.