‘Eroin’ davası Ocak’ta

Suna ERDEN

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, Lefkoşa, Gazimağusa ve Güzelyurt’ta gerçekleştirilen ‘Bataklık’ operasyonunda ele geçirilen 1,5 kilo eroin, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu maddelerle ilgili soruşturma tamamlandı.

Yapılan soruşturma sonucu tutuklanan 7 kişiden Yasemin Girgin Esentürk (65) suçsuz olduğu anlaşıldı. Esentürk serbest bırakılırken, Sudem Önsal, Yasemin Girgin Esentürk, Aktan Naim Yıltan Birkaya, Murat Yıldırım, İbrahim Özyüksel, Mustafa Kavaz, Mehmet Sambar, Berat Görkem Yıldırım ve İrfan Hasret dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada soruşturmanın büyük bir kısmının tamamlandığı belirtilerek, teminat talep edildi.

Mahkeme 8 zanlıdan 3’ünü teminatla serbest bırakırken,5’ini tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderdi.

Olgular yeniden aktarıldı

Mahkemede detayları aktaran polis, 27 Kasım 2021 tarihinde saat 08.10’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından alınan bilgide, Gönyeli’de Sudem Önsal’ın ikametgâhında uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi. Polis, ikametgâh çevresinde pusu ve takip görevine başlandığını anlattı.

Polis memuru, aynı gün, 12.00-12.20 saatleri arasında evde yapılan aramada yatak odasında 83 adet uyuşturucu hap,15 gram pembe renk uyuşturucu olduğuna inanılan toz madde, 30 gram eroin bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, Sudem Önsal’ın suçüstü yakalandığını ifade etti.

Polis memuru, Sudem Önsal’dan yapılan soruşturmada, Yenikent’teki bir evde de uyuşturucu olduğunu öğrendiklerini söyledi.

Polis, aynı gün, 12.25-12.40 saatleri arasında Yenikent’teki adreste yapılan aramada iki ayrı plastik şeffaf kavanoz içerisinde, 91 ayrı pakete sarılı 1 kilo 365 gram eroin bulunduğunu söyledi. Polis, ayrıca evde 100 gram Metamfetamin, 606 tam, 320 adet yarım, 110 adet kırık parçalar halinde hap, 20 adet şeffaf boş naylon ve bir adet düğüm şeklinde boş naylonun bulunarak emare olarak alındığını anlattı.

Hapları sattı



Polis, yapılan soruşturmalar ve araştırmalar sonucunda Berat Görkem Yıldırım'ın Sudem Önsal'dan 25-26 Kasım tarihlerinde MDMA türü hap aldığının öğrenildiğini belirtti.Polis, Berat Görkem Yıldırım’ın da Lefkoşa’daki ikametgahı önünde tespit edilerek tutuklandığını söyledi.Polis memuru, zanlının evinde yapılan aramada 6 tam bir yarım hap ve bir adet içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan ağzı çıtçıtlı şeffaf naylonun bulunarak emare olarak alındığını ifade etti.Polis, Berat Görkem Yıldırım'ın hapları 2021 yılı Kasım ayı içerisinde, Sudem Önsal'dan aldığını, birçok kişiye satarak 2 bin 500 TL kazanç sağladığını; 2 bin TL'sini ise Önsal'a verdiğini ve geri kalanını ise harcadığının öğrenildiğini anlattı.Polis memuru, İrfan Hasret'in de İbrahim Özyüksel’in annesinin hesabına uyuşturucu geliri olan paraları aktardığını ifade etti.Polis, zanlı İrfan Hasret’in, Yeşilyurt adresindeki ikametgahında tespit edilerek tutuklandığını, ikametgahında yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını söyledi.Polis, Sudem Önsal, Aktan Naim Yıltan Birkaya, Mehmet Sambar ve Berat Görkem Yıldırım’ın gönüllü ifade verdiğini belirtti.Polis, soruşturmanın büyük bir kısmının tamamlandığını; Aktan Naim Yıltan Birkaya, Murat Yıldırım ve İrfan Hasret’in teminata bağlanmalarını, diğer zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.Mahkeme, Aktan Naim Yıltan Birkaya, Murat Yıldırım ve İrfan Hasret’in 10’ar bin TL nakit teminat yatırmaları ve 2’şer kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi. Mahkeme diğer zanlıların ise 45 günü aşmayan bir süre cezaevinde beklemelerine emir verdi.