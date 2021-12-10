Hükümlü borçları 6 ay ertelendi

Bakanlar Kurulu, borçluları sevindirecek önemli bir karar aldı.

Kurul, mazbata borçlularının borçlarının 6 ay ötelenmesi kararı aldı. Karar gece 00.00 itibariyle yürürlüğe girdi.

Alınan karar hakkında hapis cezası olanları da kapsarken, nafaka ödemeleri bunun dışında tutuldu.



Başbakan Faiz Sucuoğlu başkanlığında Bakanlar Kurulu, aldığı kararla hapislik cezası olan ve olmayan tüm hükümlü borçluların 6 ay ertelenmesi yönünde bir karar aldı.Bakanlar Kurulu'nun aldığı karar uyarınca icra, taksit, hapislik, mazbata dahil tüm parasal hükümlerle, konut ve işyerlerinin tahliyesine ilişkin hükümlerin tahsilatı ve/veya icrası 30 Haziran.2022 tarihine kadar ertelenmiş oldu. Fakat aile davalarında verilmiş tazminat ve nafaka hükümleri kapsam dışındaBırakıldı. Söz konusu kararname 01 Temmuz 2022 tarihinde yürürlükten kalkacak. Resmi Gazete'de yayımlanan Yasa Gücünde Kararname'de şu ifadeler kullanıldı:''Hukuk Muhakemeleri Usulü Yasası'nın 14'üncü maddesi uyarınca halihazırda verilmiş olan tüm parasal hükümlerle (icra, taksit, hapislik, mazbata dahil) konut ve işyerlerinin tahliyesine ilişkin hükümlerin tahsilatı ve/veya icrası 30.06.2022 tarihine değin ertelenir. Ancak aile davalarında verilmiş tazminat ve nafaka hükümlerinin icrası aksine bir mahkeme kararı olmadıkça durmaz.”