Mehmet’in durumu ciddi

Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde dün gece meydana trafik kazasında 24 yaşındaki yaya Mehmet Çakır ağır yaralandı.

Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çakır’ın çarpma esnasında başına darbe aldığı, durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Polisten alınan bilgiye göre; kaza dün saat 23.55 sıralarında meydana geldi. DU 266 plakalı aracıyla aşırı süratli bir şekilde Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde kuzeyden güneye doğru seyreden 22 yaşındaki Kadir Karalama, bu esnada yolu yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mehmet Çakır’a çarptı. Sürüklenen araç yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptıktan sonra durdu.Kazada ağır yaralanan Çakır, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çakır’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.Lefkoşa Trafik Şubesi Amiri Mehmet Özatılgan ve ekibi kaza mahallinde detaylı inceleme yaptı. Sürücünün tutuklandığı, bugün mahkemeye çıkarıldığı belirtildi.