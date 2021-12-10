Mehmet’in durumu ciddi

Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde dün gece meydana trafik kazasında 24 yaşındaki yaya Mehmet Çakır ağır yaralandı.
Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çakır’ın çarpma esnasında başına darbe aldığı, durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazada ağır yaralanan Çakır, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çakır’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Lefkoşa Trafik Şubesi Amiri Mehmet Özatılgan ve ekibi kaza mahallinde detaylı inceleme yaptı. Sürücünün tutuklandığı, bugün mahkemeye çıkarıldığı belirtildi.
Aşırı sürat.niye yapıyorlar .neden çok hızlı sürüyorlar.bir.de gençler kaza yapıyor.genclerin kanı kaynıyor.kiz arkadaş yapsınlar.bosalsinlar.katillik gibi araba sürüyorlar