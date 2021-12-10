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Mehmet’in durumu ciddi

Aşırı süratli aracın çarptığı 24 yaşındaki yaya ağır yaralandı

Mehmet’in durumu ciddi
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Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde dün gece meydana trafik kazasında 24 yaşındaki yaya Mehmet Çakır ağır yaralandı. 
Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çakır’ın çarpma esnasında başına darbe aldığı, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Polisten alınan bilgiye göre; kaza dün saat 23.55 sıralarında meydana geldi. DU 266 plakalı aracıyla aşırı süratli bir şekilde Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde kuzeyden güneye doğru seyreden 22 yaşındaki Kadir Karalama, bu esnada yolu yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mehmet Çakır’a çarptı. Sürüklenen araç yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptıktan sonra durdu.
Kazada ağır yaralanan Çakır, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çakır’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Lefkoşa Trafik Şubesi Amiri Mehmet Özatılgan ve ekibi kaza mahallinde detaylı inceleme yaptı. Sürücünün tutuklandığı, bugün mahkemeye çıkarıldığı belirtildi.  

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YORUMLAR
Selçuk uzkan
Selçuk uzkan - 2 saat Önce

Aşırı sürat.niye yapıyorlar .neden çok hızlı sürüyorlar.bir.de gençler kaza yapıyor.genclerin kanı kaynıyor.kiz arkadaş yapsınlar.bosalsinlar.katillik gibi araba sürüyorlar

Zeynep anonim
Zeynep anonim - 2 saat Önce

Mesela aşırı süratten kastınız nedir ? Sokak lambalarının çalışmadığını da neden yazmıyorsunuz? Veya yaya geçidinin olmadığı yerden karşıdan karşıya dikkatsiz bir şekilde geçmeye çalıştığını ? Haber yapıyorsanız düzgün bir şekilde yapın ! Ayrıca isimini ve soyismini daha doğru dürüst öğrenemediğiniz bir gazetecisiniz ..

Zeynep şaşkın
Zeynep şaşkın - 1 saat Önce

Mesela aşırı süratten kastınız nedir ? Sokak lambalarının çalışmadığını da neden yazmıyorsunuz? Veya yaya geçidinin olmadığı yerden karşıdan karşıya dikkatsiz bir şekilde geçmeye çalıştığını ? Haber yapıyorsanız düzgün bir şekilde yapın ! Ayrıca isimini ve soyismini daha doğru dürüst öğrenemediğiniz bir gazetecisiniz ..

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